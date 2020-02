Com hat-trick de Benedetto, Olympique derrota o Nîmes pelo Francês

A distância para o Paris Saint-Germain ainda é enorme, mas o Olympique continua sua perseguição ao líder do Campeonato Francês. Na abertura da 27ª rodada, nesta sexta-feira, o time de Marselha derrotou o Nîmes por 3 a 2, fora de casa, no Stade des Costières, com três gols do atacante argentino Darío Benedetto.

Com o resultado positivo, o time do técnico português André Villas Boas chegou aos 55 pontos e ocupa o segundo lugar com dez de desvantagem para o PSG. A equipe da capital francesa entra em campo para enfrentar o Dijon, neste sábado, como mandante, no Parque dos Príncipes.

O Nîmes assustou o Olympique e abriu o placar logo aos 5 minutos do primeiro tempo, com Zinedine Ferhat. O meia argelino aproveitou o rebote do goleiro Mandanda após finalização de Nolan Roux.

O show de Benedetto começou pouco depois. O argentino empatou aos 10 minutos após passe de Sarr. O segundo saiu aos 36, quando ele recebeu lançamento e diante do goleiro Paul Bernardoni deu um leve toque por cobertura. O hat-trick foi consumado aos 23 do segundo tempo ao finalizar de pé esquerdo, livre de marcação na área.

“Fico contente pela equipe, feliz por mim. É muito importante, me dá confiança. Espero continuar assim”, afirmou Benedetto. “Levamos um gol no início, mas conseguimos reverter. A equipe fez um grande jogo. Tínhamos de ganhar hoje, ampliar nossa vantagem para o terceiro colocado”, completou, citando os 11 pontos para o Rennes, o terceiro.

Nîmes ainda marcou o segundo gol nos acréscimos, aos 47, com Lucas Deaux, que anotou de cabeça após cobrança de escanteio de Yassine Benrahou.