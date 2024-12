Com hat-trick de Barry, Villarreal goleia Leganés e se aproxima do G-4 do Espanhol 

O Villarreal colocou um ponto final na série de quatro tropeços consecutivos no Campeonato Espanhol em grande estilo ao vencer o Leganés por 5 a 2, no estádio Municipal de Butarque, neste domingo, pela 18ª rodada. O destaque da partida foi o centroavante Thierno Barry, autor de um hat-trick.

Barry até então vinha tendo uma temporada sem muito brilho. Em 19 jogos, marcou sete gols e deu duas assistências. A grande atuação faz o Villarreal ganhar moral na busca por vaga nas principais competições europeias.

Com o resultado, o Villarreal subiu para o quinto lugar, com 30 pontos, atrás apenas de Atlético de Madrid (41), Real Madrid (40), Barcelona (38) e Athletic Bilbao (36). O Leganés se manteve na 15ª posição, com 18.

O primeiro tempo foi eletrizante, com as duas equipes se atirando ao ataque. Com o apoio de sua torcida, o Leganés abriu o placar aos sete minutos, com Cisse. Ele recebeu de Miguel de la Fuente e só empurrou. Mas o Villarreal reagiu com Barry, aos 16. O centroavante aproveitou a sobra e fez 1 a 1.

O Leganés continuou pressionando o Villarreal e voltou à frente do placar aos 33, em um pênalti cobrado por Dani Raba. Aos 47, Barry deu o troco na mesma moeda e, da marca da cal, empatou.

No segundo tempo, o time da casa se perdeu em campo e passou a jogar com um atleta a menos após expulsão de Oscar Rodrigues. Em mais número, o Villarreal sobrou em campo e marcou o terceiro com Barry, aos 20.

O Leganés chegou a ficar com dois jogadores a menos após expulsão de Colmeiro. Com isso, o time visitante passou a mandar na partida e fez o quarto, em pênalti cobrado por Moreno já nos acréscimos. Aos 53, Cabanes deu números finais ao embate: 5 a 2.

Ainda neste domingo, o Las Palmas derrotou o Espanyol por 1 a 0, com gol de Ramirez, e subiu para o 13º lugar, com 22 pontos, deixando o rival na zona de rebaixamento, com 15.

Já o Bétis abriu o placar com Isco, mas cedeu o empate ao Rayo Vallecano por 1 a 1, graças ao gol de Palazon. O time de Sevilha é o nono colocado, com 25 pontos. O Rayo Vallecano é o 12º, com 22.