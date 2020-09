Com Guto Ferreira e quatro reforços, Ceará tenta surpreender o Flamengo

O Ceará terá reforços importantes para o duelo contra o Flamengo neste domingo, às 18h, na Arena Castelão, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Além do técnico Guto Ferreira, cumpriram suspensão na derrota frente ao Internacional, por 2 a 0, os laterais Samuel Xavier e Bruno Pacheco, o zagueiro Luiz Otávio e o atacante Leandro Carvalho.

Com isso, deixam a equipe, ficando com opções no banco de reservas: Gabriel Lacerda, Eduardo, Alyson e Mateus Gonçalves. Mas William Oliveira cumprirá suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos. A vaga está aberta entre Fabinho, se recuperando de problemas musculares, e Ricardinho, que já entrou no meio-campo diante do Internacional.

“Vínhamos de uma crescente, mas o time sofreu com desgaste e acúmulo de cartões. Acabou sentindo no entrosamento. Temos erros a corrigir. Vamos deixar o Internacional no passado e focar apenas no Flamengo. Será outro jogo dificílimo. Temos que minimizar as falhas para conquistar o resultado diante de mais um grande desafio”, comentou Guto Ferreira.

O Ceará vem de derrotas seguidas para Santos (1 a 0) e Internacional (2 a 0), que deixaram o time com dez pontos, flertando com a zona de rebaixamento.

Para o duelo deste domingo, Guto Ferreira deve escalar o Ceará com Fernando Prass; Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Ricardinho, Charles e Vinícius; Fernando Sobral, Leandro Carvalho e Cléber.

Veja também