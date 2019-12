Com gritos de ‘volta, Muricy’, São Paulo bate Barcelona e conquista Legends Cup

Cerca de 25 mil torcedores compareceram ao Morumbi e mataram um pouco as saudades do período vitorioso do São Paulo. Craques do passado como Careca, Müller, Silas, Zetti e Denilson estiveram no gramado para participar da Legends Cup, um torneio amistoso de futebol sênior. O time tricolor foi campeão do torneio amistoso com direito à vitória por 3 a 0 sobre o Barcelona, que contou com a presença dos brasileiros Deco e Giovanni, na final.

O São Paulo foi comandado por Muricy Ramalho, que não dispensou o esquema tático com três zagueiros. O time da decisão começou com Roger; Fabão, Lugano e Bordon; Cicinho, Josué, Richarlyson e Jorge Wagner; Denilson, Dagoberto e Aloísio Chulapa.

Dagoberto fez a diferença com dois gols. Fabão marcou o outro. Das arquibancadas, a torcida aproveitou para provocar o atual elenco. “Volta, Muricy, volta, Muricy!” e “não é mole, não, coloca esse time para jogar o Paulistão”, foram alguns dos gritos.

O torneio amistoso contou com quatro times. Além dos finalistas, participaram também Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Os jogos tinham dois tempos de 25 minutos. Se houvesse empate a decisão iria para os pênaltis.

O time do Morumbi venceu no primeiro jogo o Bayern de Munique, de Zé Roberto e Paulo Sergio, por 2 a 0. Muricy armou a equipe com Zetti; Fabão, Lugano e Richarlyson; Souza, Mineiro, Josué e Jorge Wagner; Denilson, Dagoberto e Aloísio Chulapa.

O astro do futsal Falcão abriu o placar. Na passagem que teve pelo profissional do São Paulo em 2005 ele deixou o clube sem marcar um gol em partidas oficiais. O zagueiro Fabão fez o outro. O jogo foi duro e chegou a ter bate-boca entre Josué e Paulo Sérgio. Aloísio Chulapa deu uma peitada no árbitro e recebeu amarelo. O lance mais bonito da partida foi um chapéu de Mineiro em Zé Roberto.

A final teve mais caráter de jogo festivo para quem estava no gramado. Só Muricy é que levou mais a sério e gritava na beira do campo, como em uma final de campeonato. Denilson não voltou para marcar e levou bronca. Mas Dagoberto demonstrou que ainda está em forma e garantiu a vitória ao marcar um gol de pênalti e outro em um contra-ataque.