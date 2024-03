Com Griezmann de volta, Atlético de Madrid recebe Inter de Milão na Champions

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/03/2024 - 17:38 Para compartilhar:

Depois de ser desfalque nos últimos dois jogos, o atacante francês Antoine Griezmann voltará ao Atlético de Madrid nesta quarta-feira (13), quando o time ‘colchonero’ recebe a Inter de Milão na volta das oitavas de final da Liga dos Campões.

Jogando em casa, o Atlético precisa reverter a derrota por 1 a 0 sofrida no jogo de ida há três semanas na Itália, em que Griezman saiu machucado.

O atacante, maior artilheiro da história do clube, sofreu uma torção de grau “moderado” no tornozelo e não voltou a entrar em campo desde então, mas já está à disposição do técnico Diego Simeone.

Griezmann treinou normalmente nos últimos dois dias e foi testado no ataque ao lado de Álvaro Morata.

– “Jogador muito importante” –

“Ele dá muita força à equipe. É muito diferente quando ele está e quando não está, é um jogador muito importante”, disse em entrevista nesta terça-feira o zagueiro belga Axel Witsel sobre o atacante francês.

Dos quatro jogos oficiais que fez sem Griezmann na temporada, o Atlético só venceu um.

Além disso, o francês já marcou cinco gols na Champions, apesar de estar há oito jogos sem ir às redes.

“A entrada [de Griezmann] na equipe nos dá mais soluções e mais possibilidades no aspecto tático”, afirmou Simeone na entrevista coletiva prévia ao duelo com a Inter.

Mas o Atlético também precisa melhorar seu desempenho defensivo se quiser a classificação. Nos últimos dez jogos, o time só não sofreu gols em apenas um.

– Inter não pensa na vantagem –

Do lado da Inter, atual vice-campeã europeia, o técnico Simone Inzaghi voltará a apostar na força ofensiva de Lautaro Martínez e Marcus Thuram, mas não terá dois de seus principais reservas.

O atacante austríaco Marko Arnautovic, autor do gol da vitória na ida, se lesionou no jogo contra o Bologna, no qual o lateral brasileiro Carlos Augusto também teve que ser substituído.

“Eles foram fundamentais quando entraram [em Milão], mas não estarão disponíveis. É uma pena, porque nos dariam uma solução a mais”, lamentou Inzaghi na entrevista coletiva antes do duelo.

A Inter é líder isolada do Campeonato Italiano com 16 pontos de vantagem sobre seu arquirrival, o Milan, e tem a Champions como um de seus grandes objetivos.

“Será um jogo complicado contra um adversário de muito valor”, advertiu Inzaghi sobre o Atlético.

“Nós nos preparamos sabendo que o estádio Metropolitano é um ponto de referência e jogaremos sem pensar demais no que aconteceu em Milão”, concluiu.





