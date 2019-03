Com Gre-Nal à vista, Renato Gaúcho projeta recuperação imediata do Grêmio

Batido pelo Libertad por 1 a 0, na terça-feira, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, o Grêmio sofreu a primeira derrota em casa em 2019 e se complicou em seu grupo na Copa Libertadores. Mas isso não é o fim do mundo, de acordo com o técnico Renato Gaúcho, que projeta uma recuperação imediata de seu grupo de jogadores. Neste domingo, novamente como mandante, o desafio é o Gre-Nal, o clássico contra o Internacional, pela 10.ª rodada do Campeonato Gaúcho.

“Em dois anos e meio, tivemos três ou quatro vezes em que o dia foi noite como hoje (terça-feira)”, ponderou Renato Gaúcho. “Pedimos desculpas ao nosso torcedor, mas eu tenho que ressaltar que confio neles mesmo na derrota. Temos jogadores inteligentes, todos líderes. Não acabou o mundo, foi uma derrota, a primeira do ano. Muita calma, pois vem muita coisa pela frente”, pediu o técnico.

Apesar da crítica ao desempenho contra o Libertad, Renato Gaúcho ressaltou que não vê uma queda de produção. “Está tudo certo. Preciso dizer, hoje (terça-feira) é que deu errado. Não é possível que um trabalho feito por dois anos e meio, por uma derrota da Libertadores, se diga que tudo está errado”, comentou.

O treinador gremista revelou que, na partida, primeiro tentou sacudir o psicológico do grupo, mas não viu a reação que queria. “Pensei em mudar a equipe, pedi para o pessoal aquecer até para o jogador dentro do campo acordar. Tentei mexer com o psicológico, melhorou um pouco. Não é desculpa, mas algumas peças não funcionaram do jeito que sabemos que precisa funcionar”, disse. “Não troquei mais pois só podia fazer três substituições, se não faria quatro ou cinco”, completou.