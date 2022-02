Com grande atuação de Nathan Chen, Estados Unidos lideram patinação artística nas Olimpíadas de Inverno Atleta americano brilhou, fez a melhor pontuação da carreira e levou os Estados Unidos a liderarem o primeiro dia da patinação artística nos Jogos Olímpicos

Nesta sexta-feira, Nathan Chen foi o protagonista do primeiro dia de patinação artística nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022. O americano tricampeão mundial fez sua melhor apresentação no individual masculino (111.71 pontos) e liderou os Estados Unidos no evento por equipes.

Nos últimos Jogos de Inverno (PyeongChang 2018), Nathan Chen não teve uma atuação tão brilhante. O atleta ficou em 17º colocado no programa curto e, mesmo com uma boa apresentação no programa longo, ficou fora do pódio. O americano saiu com a medalha de bronze no evento por equipes.

– Como vimos desde 2018, mesmo que alguém não apresente o seu melhor, temos uma equipe incrivelmente forte para segurar a onda. Certamente é o caso desta vez. Estou feliz de ter feito a minha parte e de ter patinado o melhor que podia – declarou Nathan Chen.

Os Estados Unidos também lideraram a prova de dança no gelo (dança rítmica). Madison Hubbell e Zachary Donohue pontuaram 86.56 e ficaram acima dos favoritos Victoria Sinitsina e Nikita Katsalapov, que pertencem ao Comitê Olímpico Russo.

Enquanto na modalidade de programa curto de pares, foi a vez dos chineses liderarem. Sui Wenjing e Han Cong fizeram uma pontuação de 82.83 e superaram, os também favoritos do Comitê Olímpico Russo, Anastasia Mishina e Aleksandr Galliamov.

Com as modalidades disputadas até aqui (individual masculino, dança no gelo e patinação de duplas), o ranking do primeiro dia da patinação artística ficou:

1º – Estados Unidos: 28 pontos

2º – Comitê Olímpico Russo: 26 pontos

3º – China: 21 pontos

4º – Japão: 20 pontos

5º – Itália: 18 pontos

Os Estados Unidos lideram a competição por equipes da patinação artística ao final do primeiro dia, com 28 pontos. Porém, o Comitê Olímpico Russo pode reagir, já que as apresentações do individual feminino ainda serão disputadas e suas atletas são consideradas as favoritas.

