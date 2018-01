Com grande atuação de Daniel Moraes, Botafogo ganha do Novorizontino por 3 a 1

De um lado, o time da casa que ainda não havia pontuado. Do outro, o visitante que estava invicto. Tudo levava a crer que o Novorizontino ia voltar de Ribeirão Preto (SP) com um bom resultado, mas não contava com uma noite inspirada de Daniel Moraes. Autor de dois gols, o atacante comandou a vitória do Botafogo nesta quarta-feira por 3 a 1, no estádio Santa Cruz, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

Com os primeiros três pontos somados, o Botafogo encostou no Santos, que é o líder do Grupo D e entra em campo nesta quinta-feira contra a Ponte Preta, em Campinas (SP). Já o Novorizontino estacionou nos quatro e desperdiçou a chance de assumir a liderança do Grupo C, que pertence ao Palmeiras, com seis e um jogo a menos.

Ainda sem saber o que era vitória, o Botafogo entrou em campo pressionando e partiu para cima do visitante. Depois de Dodô desperdiçar boa oportunidade, Bruno Moraes aproveitou cruzamento de Marcos Martins e cabeceou no canto, abrindo o placar para os donos da casa aos 18 minutos. Cinco minutos depois, Dodô recebeu de Bruno Moraes e ampliou com um chute no canto.

Logo aos oito minutos do segundo tempo, Peri derrubou Everton dentro da área e o árbitro assinalou pênalti. Safira bateu bem e diminuiu para o Novorizontino. E o empate quase veio aos 39 minutos. Thallyson cobrou falta, Everton subiu livre e cabeceou para boa defesa de João Lucas. O Botafogo liquidou a partida aos 45 novamente com Bruno Moraes, que recebeu cruzamento rasteiro, girou em cima da marcação e finalizou.

O Botafogo volta a campo nesta segunda-feira contra a Ferroviária, às 20 horas, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), enquanto que o Novorizontino recebe o São Caetano, às 19 horas deste sábado, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Os jogos serão válidos pela quarta rodada do Paulistão.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 3 x 1 NOVORIZONTINO

BOTAFOGO – João Lucas; Marcos Martins (Carlos Henrique), Naylhor, Plínio e Peri; William Oliveira, Diones e Dodô; Diego Tavares (Everton Heleno)(Mascarenhas); Danielzinho e Bruno Moraes. Técnico: Léo Condé.

NOVORIZONTINO – Oliveira; Tony, Guilherme Teixeira, Éder e Tallyson; Adilson Goiano, Jean Patrick (Everton) e Jean Carlos (Magno Alves); Rafael Ratão (Juninho), Alisson Safira e Francis. Técnico: Doriva.

GOLS – Bruno Moraes, aos 18, e Dodô, aos 23 minutos do primeiro tempo; Safira (pênalti), aos 8, e Bruno Moraes, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Marcos Martins, Naylhor e Willian Oliveira (Botafogo); Safira e Francis (Novorizontino).

ÁRBITRO – Alessandro Darcie.

RENDA – R$ 38.495,00.

PÚBLICO – 2.549 pagantes (2.988 no total).

LOCAL – Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).