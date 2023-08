Com grande atuação de Alex Muralha, Mirassol e Sampaio Corrêa empatam sem gols na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/08/2023 - 23:50 Compartilhe

Com uma grande atuação de Alex Muralha, Mirassol e Sampaio Corrêa empataram sem gols nesta sexta-feira, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). Apesar do jogo morno, o goleiro fez pelo menos quatro boas defesas e evitou que o time visitante voltasse para São Luís, no Maranhão, com a vitória.

Com o segundo empate seguido em casa – antes tinha ficado na igualdade com o Avaí, o time paulista soma 36 pontos, na sétima posição. O Sampaio Corrêa vai aos 23, permanece no pelotão debaixo e é o 15º colocado – o time maranhense completa um jejum de seis jogos sem vitória.

O primeiro tempo foi amarrado, com o sistema de marcação dois times não dando espaços. Faltou aos dois times jogadas individuais, arriscar chutes de longe e quebrar a marcação adversária.

Com a falta de inspiração, os times tentavam incomodar em lances de bola parada. A melhor delas aconteceu aos 18 minutos, do lado do Sampaio Corrêa, com Pará cobrando falta pela direita e exigindo boa defesa de Alex Muralha.

A emoção ficou para o final quando o Sampaio Corrêa pressionou e criou duas chances claras de gol, com Ytalo e Robinho, que pararam no goleiro do Mirassol.

O segundo tempo começou como terminou o primeiro, com Alex Muralha salvando o Mirassol, aos 8, em chute de Robinho no canto baixo esquerdo. O goleiro seguia como a principal figura do jogo e aos 16 salvou o time da casa em chute de fora da área de Pará.

O jogo caiu de produção no final, com os dois times agredindo pouco e a partida acabou empatada.

Na próxima rodada, o Mirassol faz, na sexta-feira, o duelo paulista diante do Novorizontino, em Novo Horizonte, às 19h. O Sampaio Corrêa joga no sábado (12) contra o CRB, em São Luis (MA), às 17h.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 0 X 0 SAMPAIO CORRÊA

MIRASSOL – Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Luiz Otávio e Guilherme Biro (Manoel); Neto Moura (Fernandinho), Flávio, Chico Kim (Camilo) e Gabriel (Matheusinho); Negueba e Kauan (Julimar). Técnico: Mozart.

SAMPAIO CORRÊA – Luiz Daniel; Samuel Santos (Matheus Pivô), Gustavo Henrique, Fábio Aguiar e Pará (Alysson); Mikael (Gabriel Furtado), Ferreira e Neto Paraíba (Maurício); Ytalo, Henrique (Matheus Martins) e Robinho. Técnico: Márcio Ferreira.

ÁRBITRO – Tarcizo Pinheiro Caetano (RJ).

CARTÕES AMARELOS – Neto Moura e César (Mirassol); Alysson, Luiz Daniel, Neto Paraíba, Ferreira e Robinho (Sampaio Corrêa).

RENDA – R$ 24,579,00.

PÚBLICO – 2126 pagantes.

LOCAL – Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).





