Com GP valendo R$ 100 mil, idealizado comenta BJJ Stars 4 A próxima edição do BJJ Stars vai acontecer no dia 14 de novembro e terá a realização de um GP dos médios, além de seis superlutas com grandes nomes do Jiu-Jitsu

Por Yago Rédua

O BJJ Stars prepara mais um grande evento em novembro, no dia 14, com o GP dos médios, valendo R$ 100 mil para o campeão, além de outras seis superlutas. Entre os confrontos confirmados até aqui, estão: Gabi Garcia contra Cláudia do Val, Romulo Barral diante de Serginho Moraes, Victor Hugo e Eric Munis e a disputa entre Thamara Ferreira e Bia Mesquita.

Dos oito nomes do GP, três já são conhecidos: Isaque Bahiense, Gustavo Batista e Jaime Canuto. Os demais serão anunciados em breve pela organização. À TATAME, Fepa Lopes, idealizador do evento, comentou sobre a quarta edição.

– Podem esperar um GP mais forte que qualquer campeonato mundial. Os melhores vão estar presente. Disputando 100 mil reais, imagina que a galera estará presente. Com certeza teremos novidades, uma delas será o estreante na faixa-preta Erich Munis que vai enfrentar o Victor Hugo. Estamos atentando o público feminino, então vem mais lutas por aí. Já divulgamos a luta da Gabi Garcia com a Cláudia do Val. E, se tratando de BJJ Stars, podem esperar um card cinco estrelas – comentou o faixa-preta Fepa.

A retomada do BJJ Stars em julho durante a pandemia do novo coronavírus não contou com a presença de público. Além disso, por medida de segurança, o local das lutas foi mantido em sigilo. Fepa contou que este novo evento de novembro está sendo montado da mesma maneira, seguindo todas as restrições de prevenção à Covid-19 e o fã poderá acompanhar apenas no pay-per-view. No entanto, o idealizador afirmou que a organização vai acompanhar o processo de flexibilização e a chance de ter torcida presente.

No começo deste mês, o BJJBET realizou a primeira edição e, assim como o BJJ Strars, contou com uma superprodução e um card galáctico. Fepa fez elogios e destacou que essa concorrência é importante para o Jiu-Jitsu.

– Eu acompanhei o evento, acho que foi um grande evento que também veio enaltecer o Jiu-Jitsu. Com certeza nós queremos ser o número um, então eles fizeram um mega evento, vamos querer fazer melhor. E eles depois, vão querer fazer algo ainda melhor. O público que ganha com isso. Acredito que dê uma movimentada no cenário, as academias vão aumentar, os patrocinadores vão olhar com mais atenção para o nosso segmento. Acho que se for uma concorrência com ética, todos têm a ganhar – concluiu.

CARD PROVISÓRIO

BJJ STARS 4

Superlutas



Gabi Garcia x Cláudia do Val

Romulo Barral x Serginho Moraes

Bia Mesquita x Thamara Ferreira

Victor Hugo x Eric Munis

GP dos médios



Isaque Bahiense

Jaime Canuto

Gustavo Batista

