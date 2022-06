Com gols nos acréscimos, Internacional vence Bragantino pela Série A Johnny e Carlos De Pena, de pênalti, fizeram os gols da vitória

Jogando no Nabi Abi Chedid na noite deste domingo (5), o Internacional venceu o Bragantino, por 2 a 0, pelo Brasileirão Série A de 2022. Johnny e Carlos de Pena, ambos nos acréscimos, fizeram os gols. Com o resultado, o Colorado chegou aos 14 pontos e assumiu a 7ª colocação, colocando fim à uma sequência de empates. Enquanto isso, o Massa Bruta segue sem triunfar e aparece no 14° lugar.





Agora, os dois clubes voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira (8). Às 20h30, o RB Bragantino recebe o Flamengo. Enquanto isso, às 21h30, o Internacional visita o Santos.

TRAVE SALVA O INTER!

Precisando do resultado para colocar fim à má fase, o Bragantino começou o jogo com tudo e quase abriu o placar nos primeiros minutos. Natan obrigou Daniel a fazer um milagre, enquanto Raul acertou a trave.

Mesmo diminuindo um pouco o ritmo ao longo da etapa, o Bragantino continuou sendo mais perigoso e novamente parou na trave com Helinho. Na sua melhor chegada, o Inter viu o chute de Alan Patrick ir para fora. Assim, o duelo foi para o intervalo zerado.

POUCAS CHANCES ATÉ QUE…

Na volta para o segundo tempo, o cenário se inverteu. Fora de casa, o Internacional teve mais o controle da bola, mas não conseguiu criar muitas chances. A primeira boa chegada foi do Bragantino, quando Luan Cândido parou em defesa de Daniel.

As melhores oportunidades do Colorado se deram já na reta final do confronto. A primeira delas foi com Wanderson, que bateu no cantinho e Cleiton voou para defender. Já nos acréscimos, Maurício recebeu cruzamento na área e ajeitou para Johnny. O volante soltou o pé e abriu o placar.

Ainda antes do fim, Alemão foi derrubado por Andrés Hurtado na área e o pênalti foi marcado. Na cobrança, De Pena deslocou Cleiton e fechou o placar.

FICHA TÉCNICA

RB BRAGANTINO 0 X 2 INTERNACIONAL

​​​​​​

Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data e hora: 05/06/2022 – 19h (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

Assistentes: Michael Correia (RJ) e Daniel do Espirito Santo Parro (RJ)

​Cartões amarelos: Wanderson, Bruno Méndez, Taison (Internacional), Kevin Lomonaco, Praxedes, Andrés Hurtado (RB Bragantino)

Cartões vermelhos: –

GOLS: Johnny (46’/2°T) (1-0), Carlos de Pena (53’/2°T) (2-0)

RB BRAGANTINO (Técnico: Maurício Barbieri)

​​

Cleiton; Aderlan (Andrés Hurtado, aos 28’/2°T), Kevin Lomonaco, Natan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Praxedes (Alerrandro, aos 36’/2°T); Artur (Bruno Tubarão, aos 23’/2°T), Helinho (Sorriso, aos 28’/2°T) e Ytalo (Jan Hurtado, aos 23’/2°T).

INTERNACIONAL (Técnico: Mano Menezes)

​

Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rodrigo Dourado (Carlos de Pena, aos 26’/2°T), Gabriel, Edenilson (Johnny, aos 43’/2°T) e Alan Patrick (Taison, aos 36’/2°T); David (Alemão, aos 26’/2°T) e Wanderson (Maurício, aos 43’/2°T).

