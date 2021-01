Com gols no início do jogo, Vitória e Operário-PR ficam no empate pela Série B do Brasileirão Vico e Ricardo Bueno marcam, e equipes empatam em 1 a 1 pela 32ª rodada da competição

Em duelo válido pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão, Vitória e Operário-PR empataram por 1 a 1, neste domingo, no Barradão. Os dois gols da partida saíram no início da partida: Vico abriu o placar para o Rubro-Negro baiano aos dois minutos, e Ricardo Bueno igualou o placar para os visitantes aos seis.

COMO FICA A TABELA

Com o resultado, o Vitória chegou aos 37 pontos, mas se manteve em situação delicada e pode perder uma posição. A equipe está em 15º, com apenas dois pontos a mais que o Náutico, primeiro clube dentro do Z-4 e que joga nesta segunda-feira. O Operário-PR, por sua vez, alcançou os 42 pontos e permaneceu na 11ª posição.

INÍCIO ANIMADO

Com as duas equipes em busca dos três pontos, a partida começou em ritmo acelerado. Logo aos dois minutos do primeiro tempo, o Vitória abriu o placar com belo gol de Vico em cobrança de falta. Em seguida, aos seis minutos, o Operário-PR chegou ao empate com Ricardo Bueno, aproveitando cruzamento de Marcelo e concluindo de cabeça para as redes.

POUCA INSPIRAÇÃO E NADA DE GOLS

No restante da partida, ambas as equipes tiveram dificuldades em criar chances claras de gols. O Vitória teve mais posse de bola e finalizou mais, mas foi o Operário-PR quem levou mais perigo. Aos 10 minutos da etapa final, Douglas Coutinho arriscou chute de fora da área e acertou o travessão.

PRÓXIMOS JOGOS

Pela 33ª rodada da Série B, o Vitória volta a campo no próximo sábado, às 19h (de Brasília), para enfrentar o líder América-MG, no Independência. Na sexta-feira, às 19h15, o Operário-PR recebe o lanterna Oeste no Germano Krüger.

