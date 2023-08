Com gols no final, Vitória vence o ABC e assume a liderança da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/08/2023 - 23:55 Compartilhe

Um gol aos 44 e outro aos 53 minutos do segundo tempo garantiram a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro para o Vitória. Com gols de José Hugo e Giovanni Augusto, o time baiano venceu o ABC por 2 a 0, nesta quarta-feira no Barradão, em Salvador (BA) pela 21ª rodada.

Os gols no final deram ao Vitória, que completa cinco jogos de invencibilidade, a liderança com 41 pontos, mesmo número do Sport. O time baiano, porém, leva vantagem no número de vitórias: 13 contra 12. O valente ABC segue na lanterna, com 13 pontos e completou seis jogos sem vencer.

O Vitória teve mais posse de bola no primeiro tempo, mas não significou que teve o controle do jogo. Pouco inspirado, o time da casa apresentou dificuldade em criar chances efetivas de gol e só incomodou em jogadas de bola parada. Em duas delas, primeiro com Yan Souto e depois com Wagner Leonardo, ambos desperdiçaram de cabeça após cobrança de falta lateral.

O ABC foi melhor nos primeiros 20 minutos, mas mostrou porque é o lanterna da competição: baixa qualidade técnica na hora de finalizar a jogada.

O time baiano voltou com a mesma postura do intervalo e continuou apresentando pouco repertório de jogadas. Assim, tentava em chute de fora da área e em cruzamentos procurando os atacantes. Aos 25, conseguiu até abrir o marcador, com Iury Castilho de cabeça, mas o atacante estava impedido e o gol foi anulado após consulta ao VAR. No final, conseguiu os gols, e fez a alegria da torcida. Aos 44 minutos, em grande jogada coletiva a bola sobrou para Mateus Gonçalves, que cruzou pela direita para José Hugo marcar de cabeça. A bola ainda desviou nos defensores do ABC que estavam em cima da linha e entrou.

Aos 53, Giovanni Augusto aproveitou a sobra na entrada da área e chutou rasteiro para superar o goleiro do ABC e consolidar a vitória baiana.

Na próxima rodada, o Vitória joga somente na segunda-feira, fora de casa, diante do Londrina, às 20h. O ABC, no domingo, encara o Ceará, fora de casa, na Arena Castelão, às 18h.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 2 X 0 ABC

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Yan, Camutanga e Wagner Leonardo; Zeca (Railan), Dudu (Giovanni Augusto), Jhonny (Gegê) e Matheusinho; Wellington Nem (José Hugo), Mateus Gonçalves e Léo Gamalho (Iury Castilho). Técnico: Léo Condé

ABC – Simão; Alex Silva, Fabrício, Genilson e Romário; Jean Martin (Maycon Douglas), Nathan Melo (Geovane Henrique) e Matheus Anjos; Evandro (Renan Bressan), Paulo Sérgio e Fábio Lima (Anderson Cordeiro). Técnico: Allan Aal.

GOLS – Zé Hugo, aos 44, e Giovanni Augusto, aos 53 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Camutanga, Mateus Gonçalves e Léo Gamalho (Vitória); Geovane Henrique, Nathan Melo e Fabrício (ABC).

ÁRBITRO – Bruno Mota Correia (RJ).

RENDA – R$ 245.000,00.

PÚBLICO – 12.278 pagantes.

LOCAL – Estádio Barradão, em Salvador (BA).





