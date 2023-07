Com gols no fim, Tombense e Criciúma empatam por 2 a 2 pela Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/07/2023 - 13:36 Compartilhe

Tombense e Criciúma fizeram um jogo movimentado neste domingo, com emoção até o fim, e empataram por 2 a 2 pela Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo jogando fora de casa, o time catarinense ficou duas vezes à frente do placar, com gols de Fabinho e Arilson, mas o Tombense buscou o empate com Alex Sandro e depois com Pedro Costa, já aos 50 minutos do segundo tempo. A partida, válida pela 20ª rodada, foi realizada no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG).

Com o resultado, o Tombense está com 19 pontos, em 16º lugar, uma posição acima da zona de rebaixamento, agora há dois jogos sem vencer. O Criciúma segue fora do G-4, com 35 pontos, em sexto lugar. Os catarinenses não vencem há quatro rodadas, sendo duas derrotas e dois empates.

A partida foi movimentada desde o começo e aos cinco minutos o Criciúma já conseguiu abrir o placar. Miqueias ficou com a bola no meio-campo e deu lindo lançamento para Fabinho, que invadiu a área pela direita e chutou na saída do goleiro. Apesar de tentar buscar o empate, o Tombense não conseguiu criar muitas chances no primeiro tempo.

No segundo tempo, porém, o time mineiro balançou a rede logo no primeiro minuto com Fernandão, mas o gol foi anulado por toque de mão do atacante. Depois, Kleiton e Alexandre Jesus levaram perigo com cabeçadas para fora. Mas aos 19 minutos o gol de empate saiu. Alex Sandro ficou com a bola na esquerda, carregou para a meia-lua e chutou colocado, no cantinho, marcar.

Com o jogo bem disputado, o empate ficou no placar até os 44 minutos, quando o Criciúma fez o segundo gol. Arilson tabelou com Rômulo na intermediária, invadiu a área e chutou cruzado e forte para fazer 2 a 1.

A vitória catarinense, porém, escapou nos acréscimos. Aos 50 minutos, a cobrança de escanteio de Egídio passou por todo mundo, mas chegou até Pedro Costa, que completou na segunda trave para definir o placar.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira, às 19h. O Criciúma recebe a Ponte Preta no Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), enquanto o Tombense visita o Ituano no Novelli Júnior, em Itu (SP).

FICHA TÉCNICA

TOMBENSE 2 X 2 CRICIÚMA

TOMBENSE – Felipe Garcia; Kevin (Pedro Costa), Zé Vitor, Augusto e Egídio; Bruno Silva, Matheus Frizzo (Djalma) e Jaderson (Alex Sandro); Alexandre Jesus, Kleiton (Rafinha) e Marcelinho (Fernandão). Técnico: João Burse.

CRICIÚMA – Gustavo; Claudinho (Cristovam), Walisson Maia, Rayan e Hélder; Miqueias, Léo Costa (Rômulo), Arilson e Fellipe Mateus (Ítalo); Fabinho (Welinton Torrão) e Tiago Marques (João Carlos). Técnico: Cláudio Tencati.

GOLS – Fabinho, aos cinco minutos do primeiro tempo. Alex Sandro, aos 19, Arilson, aos 44, e Pedro Costa, aos 50 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Savio Pereira Sampaio (DF).

CARTÕES AMARELOS – Kevin, Zé Vitor e Egídio (Tombense). Cristovam, Walisson Maia e Arilson (Criciúma).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG).

