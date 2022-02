Com gols no fim do jogo, Londrina e Athletico-PR ficam no empate pelo Campeonato Paranaense

Pela 4ª rodada do Campeonato Paranaense, no estádio do Café, Londrina e Athletico-PR ficaram no empate pelo placar de 1 a 1. Os gols saíram apenas no fim do jogo. Quem marcou primeiro foi Augusto, do Tubarão, em cabeçada após cobrança de falta. E foi de falta o gol do Furacão. Daniel Cruz, já nos acréscimos, resolveu arriscar, marcou um golaço e o jogo terminou com o resultado de empate.

Na próxima rodada, o Londrina enfrenta FC Cascavel, no estádio Olímpico Regional. Já o Athletico-PR recebe o União-PR, na Arena da Baixada. Ambas as partidas serão realizadas no dia 06 de fevereiro.

A partida

PRIMEIRO TEMPO

JOGO MUITO TRUNCADO

Os primeiros 15 minutos de jogo do duelo entre Londrina e Athetico-PR foi de marcação muito forte dos dois lados, o que contribuiu de forma determinante para que nenhuma oportunidade mais aguda fosse criada.

LONDRINA TENTA O GOL, ATHLETICO-PR FECHADO NA DEFESA

Jogando em casa, o Tubarão resolveu sair para o jogo em busca do gol. Só que o ataque do Londrina pecou demais na hora das finalizações e não conseguiu inaugurar o placar. Enquanto o Athletico-PR permanecia trancado na defesa.

ATHLETICO-PR ASSUSTOU, LONDRINA TAMBÉM

Já que o Tubarão não aproveitou suas chances, o Athletico-PR foi para cima em busca do seu gol e quase marcou. Mas o gol certo de João Pedro acabou sendo interceptado pela defesa do Londrina.

A resposta do Tubarão veio com Caprini e Marcelinho, mas ambos acabaram errando na hora da finalização e perdendo grandes oportunidades de descer para o intervalo com vantagem no placar.

SEGUNDO TEMPO

COMEÇO É TRUNCADO; MAS FURACÃO CRESCEU NO JOGO, CRIOU, SÓ QUE NÃO MARCOU

A partida após o intervalo lembrou o primeiro tempo. Jogo mais pegado e truncado do que jogado. Só que a partir dos 13 minutos o Furacão criou duas grandes chances, mas Rômulo e Julimar não conseguiram colocar para dentro.

NO FIM DO JOGO, LONDRINA E ATHLETICO-PR MARCAM E JOGO ACABA EMPATADO

Após o Furacão assustar, o jogo passou de novo a ficar muito truncado. Tudo indicava que a partida ficaria mesmo no zero a zero, só que os “Deuses do futebol” reservaram um fim de jogo emocionante.

Aos 42 minutos, em falta do lado do campo, João Paulo levantou na área. Bem posicionado, o zagueiro Augusto nem precisou sair do chão para testar muito bem abrir o marcador no estádio do Café: 1 a 0 para o Londrina.

Bastava o Tubarão segurar o resultado nos acréscimos para ficar com os três pontos. Só não contavam com a belíssima cobrança de falta do atacante Daniel Cruz. Ele bateu com maestria e fez um golaço: 1 a 1. Após o apito final, ainda houve uma pequena confusão entre as duas equipes, mas os ânimos acabaram sendo amenizados.

