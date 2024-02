Com gols no fim, Cruzeiro bate o Atlético-MG no Mineiro e mantém tabu na casa do rival

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/02/2024 - 21:47 Para compartilhar:

Em um clássico marcado pelo equilíbrio, o Cruzeiro definiu a vitória de 2 a 0 sobre o Atlético-MG com dois gols no final da partida. O jogo foi realizado na Arena MRV, e foi palco de diversas confusões entre os torcedores nas arquibancadas. Em dois jogos na casa atleticana,os cruzeirenses apresentam 100% de aproveitamento.

Zé Ivaldo, de cabeça, e João Pedro, em jogada individual, construíram o placar do triunfo no Estadual. Com o resultado, os cruzeirenses chegam aos sete pontos (mesma pontuação do Tombense) no Grupo A. O revés mantém o Atlético-MG com três pontos na Chave B.

Com o calendário apertado, os dois times já pensam na quinta rodada do Estadual. Na quinta-feira,o Atlético-MG visita o Athletic Club. Um dia depois, o Cruzeiro recebe a Patrocinense, no Mineirão.

O clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro contou com um espectador ilustre na noite deste sábado. Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira, esteve presente no estádio para assistir a partida.Neste domingo, ele também vai estar em Belo Horizonte para assistir à final da Supercopa Rei que terá Palmeiras e São Paulo como finalistas.

Jogando sob o apoio de sua torcida, o Atlético-MG logo tomou a iniciativa de ir para o ataque. Com Scarpa responsável pela criação e a constante movimentação de Hulk e Paulinho na frente, os atleticanos criaram a melhor chance de abrir o placar aos 15 minutos.

Aproveitando um espaço pela direita, Paulinho entrou na área em condições de marcar e finalizou. Rafael Cabral foi preciso na saída de gol e conseguiu bloquear o chute em uma defesa arrojada.

O Cruzeiro respondeu com o jogo aéreo. Em um cruzamento da direita, Matheus Pereira fechou pelo lado esquerdo e cabeceou com perigo. A bola subiu e assustou o goleiro Everson,que já estava batido no lance.

No segundo tempo, as duas equipes optaram por uma estrurura mais cautelosa e a partida ficou concentrada no meio-campo. O Atlético-MG até apostou em lançamentos longos para a velocidade de seus atacantes, mas não conseguiu ser efetivo.

No fim do primeiro tempo, um lance de bola parada decidiu o clássico. No escanteio cobrado da direita, a zaga do Atlético-MG rebateu. Marlon jogou a bola na área novamente e, Zé Ivaldo, de cabeça,fez a 0 aos 36 minutos.

O time da casa foi para o tudo ou nada e acabou levando o segundo. Em uma retomada de bola, João Pedro deu uma arrancada, ganhou na velocidade da marcação e chutou na saida do goleiro para fazer 2 a 0 e selar a vitória

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG 0 X 2 CRUZEIRO

ATLÉTICO-MG – Everson; Mariano (Saravia), Jemerson, Maurício Lemos (Igor Rabelo) e Guilherme Arana; Otávio, Edenílson, Zaracho (Igor Gomes) (Alan Kardec) e Gustavo Scarpa (Pavón); Paulinho e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

CRUZEIRO – Rafael Cabral; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira (Rafa Silva); Arthur Gomes (Japa), Robert (João Pedro) e Dinenno. Técnico: Nicolás Lacarmón.

GOLS – Zé Ivaldo, aos 36, e João Pedro, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Mariano, Edenílson e Jemerson (Atlético-MG); Zé Ivaldo, Marlon e Arthur Gomes (Cruzeiro).

ÁRBITRO – Paulo Cesar Zanovelli.





RENDA e PÚBLICO – Não disponiveis.

LOCAL – Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

