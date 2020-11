Com gols na etapa final, Grêmio bate o Red Bull Bragantino Com gols na sequência de David Braz e Orejuela, o Tricolor conseguiu superar o Massa Bruta

No encerramento da 19ª rodada do Brasileirão, o Grêmio bateu o Bragantino por 2 a 1. Com o triunfo, o Tricolor fecha o turno na 8ª posição, com 27 pontos. O Massa Bruta é o 18º, com 19 pontos.

E MAIS:

Na próxima rodada, o Grêmio encara o Fluminense, no Maracanã. O Bragantino mede forças com o Santos, em casa.



O jogo



A etapa inicial teve o Bragantino mais ligado nos primeiros minutos. Intenso, o Massa Bruta levava dificuldade ao Tricolor e conseguiu assustar através de Claudinho, que exigiu linda defesa de Vanderlei.

Sem inspiração, o Grêmio pouco fazia com a bola nos pés. Até mesmo Pepê, válvula de escape do ataque, não conseguia quebrar as linhas do rival e nenhuma chance de fato acabou criada.

Na etapa final os erros do Tricolor permaneciam. A equipe estava distante dentro de campo e não chegava ao ataque. Por outro lado, o Bragantino tinha espaço no campo de ataque, mas faltava ousadia para sacramentar as descidas. Quando forçou, Ytalo saiu na cara de Vanderlei, porém o chute saiu torto e Orejuela colocou para fora.

Diante de pouca criatividade das equipes, o jeito para sair gol foi na bola parada. Ferreira cobrou escanteio, David Braz aproveitou a sobra e bateu forte para dentro da rede, 1 a 0.

O gol animou o Tricolor, que ampliou o marcador aos 26 minutos. Na jogada de Isaque e Churín, a bola ficou solta na grande área e Orejuela fuzilou, 2 a 0.

Quando parecia que o jogo estava definido, o Bragantino reagiu. Em jogada pela direita, Hurtado, que havia saído do banco de reservas, pegou de primeira e venceu o goleiro Vanderlei, 2 a 1.

A chance do empate foi na bola parada. Em falta da entrada da área, Lucas Evangelista mandou a bola perto do travessão de Vanderlei.

GRÊMIO 2 X 1 RED BULL BRAGANTINO

Local: Arena Grêmio, Porto Alegre (RS)

Data-Hora: 02/11/2020 – 20h

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Auxiliares: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento Junior(DF)

VAR: Patriche Wallace Corrêia Maia (RJ)

Público/renda: pagantes/R$

Cartões amarelos: Lucas Silva (GRE), Claudinho (BGT)

Cartões vermelhos: –

Gols: David Braz (23’/2ºT) Orejuela (26’/2ºT) Hurtado (32’/2ºT)

GRÊMIO: Vanderlei; Orejuela, Rodrigues, David Braz e Diogo Barbosa; Maicon (Lucas Silva, aos 16/2ºT), Matheus Henrique e Robinho (Isaque, ao 0/2ºT); Luiz Fernando (Ferreira, aos 16/2ºT), Pepê (Cortez, aos 37/2ºT) e Diego Souza (Churín, aos 22/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho.

BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan (Chrigor, aos 22/2ºT), Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Raul, Cuello (Ryller, aos 22/2ºT) e Lucas Evangelista; Claudinho (Thonny Anderson, aos 39/2ºT), Artur (Morato, aos 39/2ºT) e Ytalo (Hurtado, aos 22/2ºT). Técnico: Mauricio Barbieri.

E MAIS:

Veja também