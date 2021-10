Com gols na etapa final, Coritiba vence o Sampaio Corrêa e se isola na liderança da Série B Com gols de Waguinho, Léo Gamalho e João Vitor, Coxa encerra jejum de quatro jogos sem vencer e dispara na liderança do Campeonato

No estádio Couto Pereira, em Curitiba, o Coritiba fez um segundo tempo perfeito e venceu o Sampaio Corrêa pelo placar de 3 a 0 e se mantém como líder isolado do Campeonato Brasileiro da Série B. Todos os gols aconteceram na etapa final. O primeiro foi em cabeçada de Waguinho, logo no comecinho do segundo tempo. O dois a zero veio aos 14 minutos, gol de Léo Gamalho. O gol que fechou a vitória foi aos 30 e foi marcado por João Vitor.

CALENDÁRIO

Na próxima rodada, o Coritiba enfrenta o CRB, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, dia 26 de outubro. Já o time do Sampaio Corrêa recebe o Guarani, no Castelão, em São Luís, dia 28 de outubro.

O jogo

PRIMEIRO TEMPO

PRIMEIRO TERÇO DO JOGO FOI DO CORITIBA

Líder do Campeonato e jogando em casa, o Coritiba tratou de mostrar superioridade e foi para cima do Sampaio Corrêa. Os primeiros 15 minutos foram do Coxa, que tomou conta do jogo e fez de tudo para criar oportunidades de perigo para marcar.

Já a Bolívia Querida tinha no contra-ataque a sua grande arma para surpreender os donos da casa. Inclusive, aos 6 minutos, em arremate de Léo Artur, quase abriu o placar. A bola passou perto do gol de Wilson.

SAMPAIO CRIA BOA CHANCE; CORITIBA RESPONDE E QUASE MARCA TAMBÉM

Apesar do domínio do Coritiba, o Sampaio Corrêa, mesmo jogando mais recuado, continuou tentando surpreender e quase marcou aos 19 minutos. Léo Artur fez grande jogada, o atacante Jackson tentou se aproveitar da jogada para fazer o gol, mas ela passou mesmo raspando a trave e não entrou.

A resposta do Coxa para investida da Bolívia Querida foi criar várias chances antes da chegada do intervalo. Mas Igor Paixão, Waguinho, Val e Robinho não conseguiram furar a defesa do Sampaio Corrêa e a partida terminou mesmo na primeira etapa 0 a 0.

SEGUNDO TEMPO

FINALMENTE! GOL DO CORITIBA

O jogo nem tinha voltado direito para etapa complementar e o Coritiba já abriu o placar. Igor Paixão levantou a bola na área em cruzamento pelo lado esquerdo, Waguinho antecipou a defesa do Sampaio Corrêa e cabeceou com maestria para abrir a contagem: 1 a 0 para o Coxa.

CORITIBA CONTINUA MELHOR E FAZ O SEGUNDO

O Coritiba não diminuiu o ímpeto após o gol e permaneceu exercendo a estratégia de jogar com a intensidade lá em cima e buscando mais gols. O Sampaio Corrêa continuava tentando no contra-ataque surpreender, mas, além de empatar a partida, ainda acabou tomando o segundo.

Aos 14 minutos, Robinho passou para Igor Paixão que foi para cima da zaga adversária e bateu forte de fora da área, o goleiro espalmou. No rebote, Léo Gamalho mostrou um grande oportunismo e só empurrou para dentro do gol: 2 a 0.

COXA FAZ MAIS UM E MATA O JOGO

A Bolívia Querida sentiu o segundo gol. O Coritiba se aproveitou do momento de fragilidade do Sampaio Corrêa, foi para cima e continuou pressionando de forma intensa em busca de mais gols.

Após bela troca de passes da equipe do Coritiba na parte da intermediária, a bola chegou em João Vitor, que entrou em diagonal e bateu cruzado, forte, no canto do goleiro do Sampaio Corrêa para fazer o gol do 3 a 0 e matar o jogo.







CONTROLE ABSOLUTO E VITÓRIA COM TRANQUILIDADE

O Coritiba continuou com o controle total do jogo e criando várias oportunidades para marcar mais gols. A zaga do Sampaio Corrêa fez de tudo e mais um pouco para não tomar uma goleada. Uma vitória tranquila e que deixa o Coritiba como líder isolado da Série B.

