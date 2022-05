Com gols, Guilherme assume protagonismo no Emirados por permanência na elite

Contratado no meio da temporada com a missão de ser a esperança de garantir o Al-Dhafra na elite do futebol dos Emirados Árabes, atacante brasileiro Guilherme vem cumprindo com as expectativas na equipe. Com 13 jogos, o camisa 10 é responsável por cinco gols e duas assistências.





Na partida do último fim de semana, na vitória contra o Al-Nassr, Guilherme assumiu o protagonismo e marcou dois gols na conquista dos três pontos que mantiveram o Dhafra fora da zona do rebaixamento.

– Essa reta final de campeonato tem sido muito importante e muito difícil também, por conta que pegamos os times considerados grandes aqui no país e foram jogos muito complicados, mas de qualquer forma eu procurei fazer o meu melhor dentro de campo para ajudar meus companheiros, com muita dedicação e, melhor ainda, fazendo gols e assistências importantes – disse Guilherme, que já projetou a última partida do ano:

– Agora resta apenas um jogo e é o jogo da temporada. Uma final, confronto direto pela permanência na primeira divisão, espero mais uma vez fazer um grande jogo e ajudar meus companheiros para alcançarmos juntos o resultado positivo.

Na próxima quarta-feira, o Al-Dhafra enfrenta o Al-Urooba, às 11h15 (de Brasília), valendo a permanência na elite. Separados por apenas três pontos, as equipes brigam por uma “conquista”. É o que pensa o brasileiro.

– Eu considero sim como uma conquista, até por que eu cheguei no meio da temporada e o time já estava nessa situação de estar na zona perigosa na tabela. Chegar ao fim do campeonato e conseguir manter o time na elite do futebol aqui, com certeza terá um sabor de conquista!

E MAIS:

E MAIS: