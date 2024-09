Com gols de Rodrygo, Vini e Mbappé, Real Madrid vence Espanyol (4-1) e pressiona Barça

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/09/2024 - 19:00 Para compartilhar:

O Real Madrid venceu neste sábado o Espanyol por 4 a 1, no estádio Santiago Bernabéu, e ficou apenas um ponto atrás do líder, o Barcelona, que tem o jogo pendente deste domingo, a visita ao Villarreal, pela sexta rodada do campeonato espanhol.

Os ‘merengues’ viraram o jogo após começarem perdendo com um gol contra do goleiro belga Thibaut Courtois no início do segundo tempo (54′).

A reação do Real Madrid veio pouco depois com outra falha, mas do goleiro adversário, Joan García, que permitiu o gol de Dani Carvajal (58′). Depois, seus três astros no ataque Rodrygo (75′), Vinicius Jr (78′) e Mbappé, de pênalti (88′), garantiram a vitória.

A entrada de Vini no lugar do turco Arda Güler no início do segundo tempo (55′) mudou o time. Ele deu um passe decisivo para Rodrygo marcar o segundo e depois se encarregou de fazer o terceiro, após uma arrancada que terminou com um chute rasteiro de pé esquerdo.

Com o pênalti convertido por Kylian Mbappé, o Real Madrid marcou quatro gols num jogo do campeonato pela primeira vez nesta temporada.

A equipe ‘merengue’ pressiona assim o atual líder, o Barcelona, que só tem um ponto de vantagem sobre o Madrid enquanto espera pelo jogo deste domingo no estádio do Villarreal e depois da derrota na Liga dos Campeões de quinta-feira para o Monaco (2-1).

– Girona perde mais uma –

Mais cedo, depois de perder nos últimos instantes em sua estreia na Liga dos Campeões para o PSG (1-0) em Paris, o Girona sofreu a terceira derrota consecutiva contando todas as competições, na visita ao Valencia (2-0).

Goleados em Montilivi, no último fim de semana, pelo vizinho Barcelona (4-1), a equipe comandada pelo técnico Míchel voltou a perder, desta vez em Mestalla para os valencianos, que obtiveram sua primeira vitória em seis jogos.

Os donos da casa venceram o jogo no espaço de dois minutos no segundo tempo, com dois gols quase seguidos: um do zagueiro Juanpe (56′) e outro do atacante Dani Gómez (58′).

O Girona que no ano passado foi a sensação ao terminar em terceiro lugar, cai para a 13ª posição (7 pontos), enquanto o Valencia (18º, 4 pontos) continuará dormindo na zona de rebaixamento apesar deste triunfo.

— Jogos da 6ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação

– Sexta-feira:

Alavés – Sevilla 2 – 1

– Sábado:

Valladolid – Real Sociedad 0 – 0

Osasuna – Las Palmas 2 – 1

Valencia – Girona 2 – 0

Real Madrid – Espanyol 4 – 1

– Domingo:

(09h00) Getafe – Leganés

(11h15) Athletic Bilbao – Celta Vigo

(13h30) Villarreal – Barcelona

(16h00) Rayo Vallecano – Atlético de Madrid

– Segunda-feira:

(16h00) Betis – Mallorca

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 15 5 5 0 0 17 4 13

2. Real Madrid 14 6 4 2 0 13 3 10

3. Atlético de Madrid 11 5 3 2 0 9 2 7

4. Villarreal 11 5 3 2 0 11 8 3

5. Alavés 10 6 3 1 2 9 7 2

6. Athletic Bilbao 10 6 3 1 2 8 6 2

7. Osasuna 10 6 3 1 2 8 11 -3

8. Celta Vigo 9 5 3 0 2 13 10 3

9. Betis 8 5 2 2 1 5 4 1

10. Mallorca 8 6 2 2 2 4 4 0

11. Rayo Vallecano 7 5 2 1 2 7 6 1

12. Girona 7 6 2 1 3 8 10 -2

13. Espanyol 7 6 2 1 3 6 9 -3

14. Sevilla 5 6 1 2 3 5 8 -3

15. Leganés 5 6 1 2 3 3 7 -4

. Real Sociedad 5 7 1 2 4 3 7 -4

17. Valladolid 5 6 1 2 3 2 13 -11

18. Valencia 4 6 1 1 4 5 10 -5

19. Getafe 3 5 0 3 2 2 4 -2

20. Las Palmas 2 6 0 2 4 7 12 -5

