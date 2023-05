Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 06/05/2023 - 23:07 Compartilhe

Fluminense e Vasco protagonizaram um clássico com fortes emoções na noite deste sábado (06/05), no Maracanã, pela quarta rodada do Brasileirão. O Gigante da Colina marcou com Pedro Raul no começo do jogo após um mole na saída de bola da defesa tricolor. O Time de Guerreiros, que estava com dificuldades no encaixe do último passe, cresceu de produção no segundo tempo e conseguiu chegar ao empate com Lino. No fim do jogo, ambas as equipes tiveram chances de vencer, mas pecaram na conclusão. A partida terminou empatada em 1 a 1.

PRIMEIRO TEMPO

O clássico começou bem agitado. O gol do Vasco saiu logo aos dois minutos do primeiro tempo. Depois de uma falha na saída de bola defesa tricolor, Alexsander rolou para Pedro Raul estufar as redes. O Fluminense não ficou abalado pelo erro defensivo e assutou os defensores cruzmaltinos logo em seguida com uma finalização de fora da área de Lima.

O Fluminense buscava controlar as ações do meio campo e o Vasco explorava os contra-ataques em velocidade. Enquanto Mauricio Barbieri ficava bem enérgico na beira do gramado, Fernando Diniz demonstrava tranquilidade. Aos 19 minutos, Cano recebeu na entrada da área e chutou por cima do gol. Em seguida, Gabriel Pec disparou em velocidade pelo lado direito e finalizou de direita para fora.

O Time de Guerreiros tentava construir jogadas, mas pecava no último passe. O Gigante Colina, por outro lado, apostava nas jogadas individuais de Gabriel Pec e Alex Teixeira. Mesmo atrás do placar. os tricolores acreditavam na virada e demonstravam apoio nas arquibancadas. Os cruzmaltinos, mesmo ocupando 10% do Maracanã, também gritavam alto.

O Vasco estava convicto da sua proposta de jogar fechado e explorar os espaços para atacar. O Fluminense assustou no fim do primeiro tempo com as finalizações de fora da área de Cano e Marcelo, mas não conseguiu empatar. O primeiro tempo terminou 1 a 0.

SEGUNDO TEMPO

O Gigante da Colina quase marcou seu segundo gol logo no começo do segundo tempo. Gabriel Pec puxou um contra-ataque em velocidade, deu um chute em direção para área e a bola acabou batendo no travessão. Em seguida, Árias fez uma boa jogada pelo lado direito e cruzou para Lima chutar por cima.

O Fluminense subiu as linhas e empurrou os defensores cruzmaltinos para traz. O Vasco acabou tendo dificuldades de sair da pressão tricolor e ficou ainda mais fechado. Aos dez minutos, Guga deu um belo cruzamento para Cano, que chutou forte de esquerda, Léo Jardim defendeu e no rebote, Lima guardou, deixando tudo igual no Maracanã.

O Time de Guerreiros continuou pressionando depois do gol e quase chegou na virada com Marcelo de fora da área. Aos 28, Ganso recebeu um cruzamento na medida de Lima e cabeceou no canto, mas Léo Jardim fez uma grande defesa. O Vasco, que estava com uma atuação discreta no segundo tempo, conseguiu reagir em seguida com ataques perigosos de Rwan Seco.

No fim do jogo, os comandados de Fernando Diniz pressionaram e quase chegaram na virada. Uma prova disso é que Nino chutou uma bola no travessão aos 42 minutos. Lucas Figueiredo também teve uma oportunidade clara de gol no final, mas acabou finalizando para fora. O clássico terminou empatado em 1 a 1.

NOTA FICHA – FLUMINENSE X VASCO

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: Sábado, 06/05, às 21h (Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Wagner Reway (PB)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

Gols: Pedro Raul e Lima.

Cartões Amarelos: Léo Jardim, Felipe Melo e André.





FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio; Samuel Xavier (Guga – 26/1°T), Nino, Felipe Melo (John Kennedy – 0/2°T) e Marcelo (Lêlê – 35/2°T) ; André, Alexsander e PH Ganso; Jhon Arias, Lima (Thiago Santos – 35/2°T) e Germán Cano.

VASCO (Técnico: Maurício Barbieri)

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Robson, Léo e Lucas Piton; Rodrigo, Andrey Santos (Galarza – 15/2°T) e Jair (Rwan Seco – 28/2°T); Gabriel Pec (Figueiredo – 20/2°T), Alex Teixeira (Marlon Gomes – 28/2°T) e Pedro Raul (Egnaldo – 20/2°T).

