Com gols de Neymar e Marquinhos, PSG empata com Troyes pelo Campeonato Francês Paris Saint-Germain abre dois gols de vantagem, mas sofre empate na volta do intervalo





O Paris Saint-Germain ficou somente no empate por 2 a 2 com o Troyes pela 36ª rodada do Campeonato Francês. A equipe, que já foi campeã, abriu dois gols de vantagem, mas o adversário aproveitou as falhas para igualar o resultado.

DUPLA BRASILEIRA!

O Paris Saint-Germain foi efetivo nas chegadas ao ataque. Logo no início de jogo, aos seis minutos, Marquinhos aproveitou bom cruzamento de Di Maria para botar a bola para dentro do gol. Depois, aos 25, Neymar marcou o segundo do time de pênalti.

TROYES RESPONDE!

Atrás do placar, o Troyes não se intimidou e lutou para diminuir a vantagem no placar. Aos 30 minutos, Nuno Mendes saiu errado e entregou nos pés de Ugbo, que aproveitou o vacilo defensivo para marcar.

TUDO IGUAL!

Logo na volta do intervalo, o Troyes entrou ligado em busca do empate e conseguiu um pênalti. O camisa 10 Tardieu foi para a cobrança e converteu com estilo, de cavadinha.

SEQUÊNCIA

Com o título já conquistado com antecedência, o Paris Saint-Germain cumpre tabela no Campeonato Francês. A equipe volta a campo no sábado contra o Montpellier.

