Com gols de Modric e Vini, Real Madrid vence Girona e não deixa líder Barça escapar

O Real Madrid recuperou neste domingo a segunda posição na LaLiga ao vencer o Girona (12º) por 2 a 0, e com esse resultado voltou a se igualar em pontos ao líder Barcelona, com 54, e com um ponto de vantagem sobre o Atlético de Madrid, terceiro colocado.

Tanto o Barça como o Atlético haviam colocado pressão sobre a equipe ‘merengue’ ao vencerem no sábado como visitantes nos duelos desta 25ª rodada, contra Las Palmas (2-0) e Valencia (3-0), respectivamente.

No jogo deste domingo no estádio Santiago Bernabéu, o veterano croata Luka Modric (41′) abriu o placar com um golaço e o brasileiro Vinicius Junior (83′), jogador mais ativo do confronto, garantiu a vitória da equipe da capital, que enfrentará com moral nas alturas a partida de ida das semifinais da Copa do Rei contra a Real Sociedad, em Anoeta.

Antes do apito inicial, os torcedores merengues protestaram com uma vaia estrondosa contra a federação devido às polémicas de arbitragem das últimas semanas e contra o presidente da LaLiga, Javier Tebas, que declarou a um veículo da mídia espanhola que o Real Madrid “é um clube chorão”.

O protesto ocorreu quando os jogadores do Real Madrid posavam ao lado da faixa em que se lia “Respeite o árbitro, respeite o futebol”.

Os jogadores comandados pelo técnico Carlo Ancelotti entraram com determinação desde o início do jogo com uma investida de Vinicius, mas a primeira grande jogada de perigo veio dos jogadores de Míchel. Arnau Martínez colocou o goleiro belga Thibaut Courtois em apuros logo aos 5 minutos de jogo.

O francês Kylian Mbappé respondeu momentos depois, mas o goleiro argentino Paulo Gazzaniga defendeu o chute.

Os madridistas controlavam a posse de bola até que Modric dominou no peito com categoria e, sem deixar cair, disparou no ângulo (41′).

“Fiquei sozinho, controlei a bola, bati bem e ela entrou. Não sei se é um dos mais espetaculares. É bonito, é sempre especial marcar no Bernabéu”, disse Modric ao canal Movistar+ após o jogo.

“Ele é um presente para o futebol, deve continuar o tempo que quiser, é sempre espetacular”, disse Ancelotti sobre Modric durante a coletiva de imprensa.

No segundo tempo, o time merengue continuou mostrand mais ousadia com um espetacular Vinicius, que quase marcou o segundo. Ele soltou a bomba mas a bola explodiu na trave (59′).

Na reta final, Mbappé deu um passe perfeito para o brasileiro marcar o segundo gol (83′), numa jogada que mostrou o bom entrosamento entre os dois craques madridistas.

Ancelotti destacou o bom trabalho de Vini: “Poderia ter tido um pouco mais de sucesso, mas na segunda etapa foi imparável. Em cada um dos confrontos ele foi bem. Fez um jogo no seu nível”.

– Athletic Bilbao arrasador –

Mais cedo o Athletic Bilbao aplicou uma goleada histórica de 7 a 1 no último colocado Valladolid em San Mamés, e segue na quarta posição, atrás dos três gigantes Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid.

Mikel Jauregizar abriu o placar logo aos 10 minutos. Nico Williams ampliou aos 35 antes de Maroan Sannadi (43′) e Oihan Sancet (45’+2) praticamente garantirem a vitória antes do intervalo.

No início da segunda etapa (47′), o senegalês Mamadou Sylla diminuiu a diferença, mas a expulsão do croata Stanko Juric (56′) deixou a sua equipe com dez jogadores, o que complicou ainda mais a situação dos visitantes.

Nico Williams (66′) e depois Gorka Guruzeta (69′) voltaram a marcar e Iñaki Williams (87′) colocou a cereja no bolo fazendo o sétimo.

Com esta vitória, o Athletic passa a somar 48 pontos a seis pontos do líder Barcelona e do Real Madrid e a cinco do Atlético de Madrid, terceiro colocado.

Já o Valladolid, que demitiu o técnico argentino Diego Cocca na última segunda-feira, continua no fundo do poço com 15 pontos, a oito da zona de permanência na primeira divisão.

— Jogos da 25ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Celta Vigo – Osasuna 1 – 0

– Sábado:

Alavés – Espanyol 0 – 1

Rayo Vallecano – Villarreal 0 – 1

Valencia – Atlético de Madrid 0 – 3

Las Palmas – Barcelona 0 – 2

– Domingo:

Athletic Bilbao – Valladolid 7 – 1

Real Madrid – Girona 2 – 0

Getafe – Betis 1 – 2

(17h00) Real Sociedad – Leganés

– Segunda-feira:

(17h00 GMT-3) Sevilla – Mallorca

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 54 25 17 3 5 67 25 42

2. Real Madrid 54 25 16 6 3 54 23 31

3. Atlético de Madrid 53 25 15 8 2 42 16 26

4. Athletic Bilbao 48 25 13 9 3 44 22 22

5. Villarreal 44 25 12 8 5 48 35 13

6. Rayo Vallecano 35 25 9 8 8 27 26 1

7. Betis 35 25 9 8 8 32 32 0

8. Mallorca 34 24 10 4 10 23 30 -7

9. Celta Vigo 32 25 9 5 11 36 38 -2

10. Osasuna 32 25 7 11 7 29 34 -5

11. Real Sociedad 31 24 9 4 11 20 23 -3

12. Girona 31 25 9 4 12 32 37 -5

13. Sevilla 31 24 8 7 9 29 34 -5

14. Getafe 30 25 7 9 9 21 20 1

15. Espanyol 27 25 7 6 12 24 36 -12

16. Leganés 24 24 5 9 10 22 35 -13

17. Las Palmas 23 25 6 5 14 29 43 -14

18. Valencia 23 25 5 8 12 25 41 -16

19. Alavés 22 25 5 7 13 28 39 -11

20. Valladolid 15 25 4 3 18 16 59 -43

