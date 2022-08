Com gols de Lukaku e Dumfries, Inter de Milão vence o Lecce pela estreia do Campeonato Italiano

Parceria Lance & IstoÉ 13/08/2022 - 18:01 Compartilhe

A Inter de Milão venceu o Lecce neste sábado por 2 a 1, fora de casa, pela primeira rodada do Campeonato Italiano. Os Nerazzurri estavam empatando com o adversário, que acabou de subir para a primeira divisão, mas marcaram um gol em bola parada nos minutos finais e garantiu a vitória na estreia da temporada.

ELE VOLTOU!

Não demorou nem dois minutos para Lukaku voltar a marcar no Campeonato Italiano em seu jogo de retorno à Inter de Milão. Dimarco cruzou na área, Darmian só ajeitou para Lukaku enfiar a cabeça e abrir o placar.

LECCE ACORDA!

O Lecce não estava bem na partida e ficava refém dos contra-ataques. A equipe, que acabou de subir à primeira divisão do Campeonato Italiano, arrumou o gol de empate logo na volta do intervalo. Aos três minutos do segundo tempo, Di Francesco enfiou para Cessay bater cruzado e igualar o resultado.

INTER VENCE!

O jogo estava encaminhado para terminar empatado, mas a Inter de Milão aproveitou bem a última bola parada para marcar e garantir a vitória. Aos 50 minutos do segundo tempo, a bola foi cruzada na área, Lautaro Martínez desviou e Dumfries só posicionou o corpo para empurrar para dentro do gol.

SEQUÊNCIA

Ambas as equipes voltam a campo no próximo sábado pela segunda rodada do Campeonato Italiano. O Lecce enfrenta o Sassuolo fora de casa, enquanto a Inter de Milão recebe o Spezia no San Siro.

