Com gols de Edgar e Cesinha, Daegu FC aplica maior goleada da Champions da Ásia Equipe coreana do Daegu FC venceu o clube do United City em goleada por 7 a 0 com ajuda de jogadores brasileiros

Nesta terça-feira (29), dois brasileiros brilharam do outro lado do mundo e foram destaques na Liga dos Campeões da Ásia. Com um gol de Edgar, ex-São Paulo, um gol e uma assistência de Cesinha, ex-Atlético Mineiro, o Daegu FC goleou o United City por 7 a 0, pela 2ª rodada do campeonato, e chegou a segunda colocação no Grupo I.

Mesmo com menos posse de bola, o Daegu FC chegava ao ataque de forma objetiva, criava mais chances de gols e finalizou 14 vezes durante a partida. Dentre os arremates, metade deles foram ao gol e entraram na meta do time da Filipinas.

O autor do primeiro foi o meia-atacante Cesinha, também responsável por contribuir com uma assistência na partida. Com o tento, o brasileiro chegou ao segundo gol em dois jogos na competição.

– Uma vitória assim nos dá confiança para seguir e acreditar no bom trabalho que estamos fazendo desde as partidas da K-League. Além dos três pontos, um placar elástico que pode nos ajudar lá na frente no saldo de gols. A equipe está de parabéns pelo empenho dentro de campo e a grande exibição de hoje. – destacou Cesinha

Com sua experiência, Edgar também foi importante para o Daegu FC e marcou o seu primeiro gol na Liga.

– Esse jogo foi importante para recuperarmos os pontos perdidos na primeira rodada. Desde o início, tentamos impor nosso ritmo e acredito que o time foi muito feliz em concretizar as oportunidades criadas. Agora, é trabalhar para o desafio contra o Beijing Guoan.

O próximo desafio do Daegu FC é na sexta-feira (2), às 11:00, contra o Beijing Guoan, da China.

