Com gols de Cristiano Ronaldo e Morata, Juventus vence o Napoli e conquista a Supercopa da Itália Português aproveitou bola rebatida pela defesa dentro da área e não desperdiçou a chance de marcar. No último lance, Morata fez gol em rápido contra-ataque em passe de Cuadrado

A Juventus é a campeã da Supercopa da Itália. Nesta quarta-feira, a Velha Senhora enfrentou o Napoli no Mapei Stadium, no Régio da Emília, e o time de Andrea Pirlo venceu por 2 a 0, com gols de Cristiano Ronaldo e Morata. Foi a nona conquista da Bianconeri na competição.

+ Veja a tabela do Campeonato Italiano

PRIMEIRO TEMPO MORNO

A etapa inicial foi de poucas emoções no Mapei Stadium. A Juventus teve mais a posse de bola, criou um pouco mais de chances, mas nenhuma que assustasse o Napoli. O time de Gattuso apostou mais em lances rápidos, e também não levou perigo.

A BOLA PROCURA E ELE DECIDE

No segundo tempo, na primeira grande chance que a Juventus teve, Cristiano Ronaldo mostrou que precisa de apenas uma bola para resolver. Após cobrança de escanteio pela esquerda, a bola bateu em Bakayoko e sobrou para o português na pequena área. O camisa 7 só completou para o gol.

PERDEU A CHANCE

​Aos 34 minutos do segundo tempo, o Napoli teve a chance de deixar tudo igual. Mertens foi derrubado por McKennie dentro da área e o árbitro, com o auxílio do VAR, marcou pênalti. Na cobrança, Insigne bateu para fora, desperdiçou a oportunidade do empate e não marcou seu centésimo gol pelo clube. No último lance, em rápido contra-ataque, Cuadrado tocou para Morata, que só rolou para o gol.

MAIOR CAMPEÃO

Com o título conquistado, a Juventus agora tem nove troféus da Supercopa da Itália e aumentou sua vantagem. O segundo time com mais conquistas é o Milan, com sete, enquanto o Napoli tem apenas duas.

+ Conheça os times que disputarão o Mundial de Clubes 2020 e os seus destaques

SEQUÊNCIA

​No próximo fim de semana, Juventus e Napoli entram em campo pelo Campeonato Italiano. A Velha Senhora recebe o Bologna no domingo, enquanto os napolitanos visitam o Hellas Verona no mesmo dia.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também