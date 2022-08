Com goleiro artilheiro, CRB surpreende e derruba invencibilidade do Grêmio na Série B

Parceria Lance & IstoÉ 13/08/2022 - 22:33 Compartilhe

Chegou ao fim o período invicto do Grêmio no Campeonato Brasileiro da Série B. Após 17 partidas, o Imortal caiu diante do CRB, que não quis saber do bom momento do rival e venceu por 2 a 0 na noite deste sábado, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Ainda na etapa inicial, em duas penalidades marcadas pelo árbitro, Diogo Silva mostrou que não é bom somente defendendo, mas também marcando gols. Os donos da casa também conseguiram segurar a pressão mesmo com uma menos.

Com o resultado, a equipe alagoana chegou aos 32 pontos, pulando para a 9ª colocação. Já o time gaúcho, por conta do revés sofrido, acabou ficando na 3ª posição com seus 43 pontos, desperdiçando a chance de voltar à vice-liderança.

>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS

CRB ABRE A CONTAGEM, MAS FICA EM DESVANGEM NUMÉRICA



Fazendo valer o mando de campo, a equipe do CRB tratou de surpreender o Grêmio logo nos primeiros movimentos. Aos 5 minutos, Romão foi derrubado na área por Gabriel Teixeira, fazendo com que a arbitragem marcasse a penalidade no lance. Na cobrança, o goleiro Diogo Silva bateu com categoria, deslocando Brenno fazendo 1 a 0 no Rei Pelé.

Na sequência, o Galo tentou aproveitar o bom momento no jogo para seguir oferecendo perigo, como na chegada de Fabinho, mas o jogador não conseguiu concluir a jogada. Entretanto, viu as coisas dificultarem um pouco quando Guilherme Romão fez falta dura sobre Rodrigo, recebendo o amarelo inicialmente. Mas após rever a jogada no VAR, Vinicius Gonçalves Dias de Araújo voltou atrás e expulsou o lateral, para frustração da torcida local.

DIOGO SILVA VOLTA A MARCAR



Com um a menos, o técnico Daniel Paulista então optou por reforçar seu sistema defensivo, tirando Fabinho para colocar em seu lugar Guilherme Lopes. Por outro lado, apesar de uma certa insistência, o Tricolor não conseguia aproveitar a fragilidade rival, se complicando ainda mais no jogo após uma nova penalidade marcada depois que o chute de Paulinho Mocellin bateu no braço de Geromel. Na cobrança, outra vez ele, o goleiro artilheiro Diogo Silva, que já havia convertido anteriormente, viu Brenno chegar na bola, mas não o suficiente para balançar a rede.

Com 2 a 0 no marcador, Roger então promoveu sua primeira troca, aumentando seu poder ofensivo ao colocar Elkeson no lugar de Lucas Leiva. Apesar de algumas boas chances criadas, nenhuma foi suficiente para o Tricolor descontar no marcador, mantendo o resultado parcial a favor do Alvirrubro.

GRÊMIO ADOTA POSTURA OFENSIVA

Sabendo que o tempo seria mais um obstáculo na etapa complementar, o Grêmio tratou de ir para cima do adversário logo de cara. Com isso, até meados dos 15 minutos, apesar de chegar com certa facilidade ao seu campo de ataque, esbarrava no ferrolho montado pelo Galo, que se mostrava disposto a não facilitar as coisas para os gaúchos.

Preocupado, Roger então voltou a promover trocas em sua equipe, colocando Gabriel Silva e Janderson em campo. Mesmo com as mudanças, seguia sem criatividade para avançar, e até mesmo falhando na pontaria ao finalizar de longe, como no caso de Gabriel Teixeira que, aos 24, mandou a bola longe do gol.

IMORTAL APOSTA ÚLTIMAS FICHAS

Indo para o famoso tudo ou nada, os visitantes seguiam na insistência de, ao menos, arrancar um empate. Percebendo a ofensividade por parte dos gremistas em campo, Daniel Paulista então resolveu alterar seu esquema tático, deixando apenas Richard isolado na frente.

Vendo o relógio correr, já na reta final, a situação do Tricolor foi ficando cada vez mais difícil. Desperdiçando oportunidades como as de Elkeson e Thaciano, viu o Galo se mostrar sólido na defesa, garantindo a vitória para frustração de Roger e companhia, caindo a invencibilidade de 17 jogos da equipe na competição.

E MAIS:

FICHA TÉCNICA

CRB 2×0 Grêmio

Data e horário: 13/08/2022 – 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias de Araújo (SP)

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Cartões amarelos: Pedro Geromel, 35’/1ºT

Cartões vermelhos: Guilherme Romão, 24’/1ºT

Gols: Diogo Silva, 7’/1ºT (1-0); Diogo Silva, 36’/1ºT (2-0)

CRB: Diogo Silva; Raul Prata, Gum, Diego Ivo e Guilherme Romão; Jalysson, Claudinei e Rafael Longuine (Bruninho, aos 33’/2ºT); Paulinho Moccelin (Richard, aos 22’/2ºT), Gabriel Conceição (Reginaldo, aos 25’/2ºT) e Fabinho (Guilherme Lopes, aos 26’/2ºT). (Técnico: Daniel Paulista)

GRÊMIO: Brenno; Rodrigo, Geromel (Bitello, no intervalo), Bruno Alves e Diogo Barbosa; Lucas Leiva (Elkeson, aos 38’/2ºT), Villasanti e Campaz (Gabriel Silva, 17’/2ºT; Biel (Thaciano, aos 25’/2ºT), Guilherme (Janderson, aos 17’/2ºT) e Diego Souza. (Técnico: Roger Machado)

E MAIS: