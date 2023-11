Com golaço de Osvaldo, Vitória vence no jogo da taça e complica Sport na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/11/2023 - 19:37 Para compartilhar:

A campanha impecável do Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro foi coroada com um golaço de Osvaldo e espetáculo da torcida. No jogo da taça e na despedida do Barradão, o time baiano superou o Sport por 1 a 0, neste sábado, pela 37ª e penúltima rodada. O resultado complicou os pernambucanos, que não dependem só de si para conquistar o acesso à Série A de 2024, na última rodada.

Além da festa, Vitória quebrou dois recordes. Foi a maior pontuação do clube em pontos corridos, superando a marca de 2012, quando subiu em quarto lugar, com 71 pontos. O time chegou a 72 e pode terminar a Série B com 75, caso vença a Chapecoense na última rodada, em Chapecó. E também foi o jogo de maior público na temporada, com 29.168 torcedores.

Já o Sport se complicou de vez na luta pelo acesso. Com 60 pontos, o time está a um ponto do G4 – grupo do acesso, porém é apenas o oitavo colocado e não depende mais de si para subir. Agora os pernambucanos terão que vencer o Sampaio Corrêa, na Ilha do Retiro, e ainda torcer por tropeços de: Mirassol, Novorizontino, Atlético-GO, Vila Nova e Juventude.

Por se tratar da última rodada, todos os jogos da 38ª rodada acontecerão de forma simultânea, no próximo sábado (25), às 17h00.

Mesmo com o título garantido, o Vitória entrou em campo concentrado. Competindo, o time dominou os primeiros minutos, mas perdeu força ofensiva assim que o meia armador Giovanni Augusto sentiu uma lesão e deixou o gramado com 13 minutos de jogo. A partir daí, o Sport tomou conta do duelo. Aos 17, Vagner Love deu belo passe para Labandeira, que sem marcação mandou para fora, perdendo uma grande chance.

Love seguiu sendo o jogador mais perigoso dos visitantes. O atacante começou a jogada, que acabou com cruzamento de Felipinho e quase Labandeira aproveitou. Assim como os donos da casa, a pressão do time pernambucano acabou assim que Love teve uma lesão e deixou o campo chorando. Na reta final, o duelo ficou equilibrado. Labandeira teve uma nova chance e mandou para fora. Nos acréscimos, Wellington Nem também desperdiçou uma grande chance.

No segundo tempo, o Sport foi quem deu as caras primeiro. Novamente com Labandeira, que desta vez acertou o alvo, mas parou no goleiro Lucas Arcanjo. O lance serviu para acordar o Vitória. Embalado pela torcida, os donos da casa começaram a tomar conta da partida. Wellington Nem pegou a sobra na área e Rafael Thyere salvou o Sport, quase em cima da linha. Logo depois, o Barradão ficou em festa. Osvaldo recebeu na ponta esquerda e mandou na gaveta, aos 18 minutos. Um golaço.

O resultado complicou de vez o Sport em relação ao ataque, que foi para o tudo ou nada. Jorginho cabeceou firme e Lucas Arcanjo defendeu no reflexo. Se fazendo valer dos contra-ataques, Gegê e Wellington Nem pararam no goleiro Jordan. Na reta final, já com gritos de “é campeão”, o Vitória trocou passes no campo de ataque e aguardou o apito final, para comemorar mais uma vez o primeiro título nacional da equipe baiana.

Campeão, o Vitória encerra sua grande campanha contra a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC). Já o Sport, ainda na luta pelo acesso, recebe o Sampaio Corrêa, na Ilha do Retiro, em Recife (PE). Por se tratar da 38ª e última rodada, todos os jogos acontecerão de forma simultânea, às 17h00.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 X 0 SPORT

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Matheuzinho; Dudu (Marco Antônio), Rodrigo Andrade (Gegê) e Giovanni Augusto (Wellington Nem); Osvaldo (Mateus Gonçalves), Iury Castilho e Welder (José Hugo). Técnico: Léo Condé.

SPORT – Jordan; Eduardo (Ewerthon), Rafael Thyere, Chico e Felipinho; Felipe (Ronaldo Henrique), Fabinho e Jorginho; Labandeira (Diego Souza), Vagner Love (Peglow) e Negueba (Edinho). Técnico: Enderson Moreira.

GOLS – Osvaldo, aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Dudu e Rodrigo Andrade (Vitória); Eduardo e Labandeira (Sport).

ÁRBITRO – Paulo César Zanovelli (FIFA-MG).

RENDA – R$ 547.348,00.





PÚBLICO – 29.168 total.

LOCAL – Barradão, em Salvador (BA).

