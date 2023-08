Com golaço de Gerson nos acréscimos, Flamengo vence Coritiba por 3 a 2 pelo Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/08/2023 - 18:32 Compartilhe

Com um belo gol de Gerson, aos 48 minutos do segundo tempo, o Flamengo venceu por 3 a 2 o Coritiba, neste domingo no Estádio Couto Pereira, na capital do Paraná, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma vitória que ajuda a dar mais confiança ao time, em terceiro lugar com 35 pontos, dois atrás do Palmeiras e ainda 13 distante do líder Botafogo. O Coritiba sofreu sua quarta derrota consecutiva, tem 14 pontos, continua na penúltima posição e ameaçado pelo rebaixamento.

O primeiro tempo foi bastante movimentado, com rápida troca de passes e lances de velocidade. O Coritiba abriu o placar aos 14 minutos, num pênalti bem cobrado por Robson. O lance da penalidade máxima aconteceu pelo lado esquerdo, onde Filipe Luís chegou atrasado na marcação e derrubou Robson.

Mas o Flamengo manteve a calma, trocando bola e explorando muito bem a velocidade de Bruno Henrique para puxar os contra-ataques pelo lado esquerdo. O empate também aconteceu num pênalti em que Fabrício Bruno lançou Wesley nas costas da defesa e ele recebeu a falta por trás de Marcelino Moreno, que voltava para ajudar na marcação. Gabigol bateu no alto e forte, sem chance de defesa e deixando tudo igual aos 18 minutos.

A partir daí, o Flamengo cresceu de produção e quase virou quando Bruno Henrique fez o passe para a finalização de Gabigol no travessão, aos 28 minutos. O gol parecia maduro e saiu aos 30, de novo numa jogada de velocidade de Bruno Henrique pelo lado esquerdo. Ele levantou do outro lado, onde Victor Hugo ajeitou de cabeça para Arrascaeta, também de cabeça e na pequena área, completar para o gol: 2 a 1.

O Flamengo desperdiçou a chance de marcar o terceiro aos 42 minutos, quando Gabigol serviu Bruno Henrique pelo lado direito da área. O atacante chutou, mas em cima do goleiro Gabriel que rebateu para frente. Quase foi castigado no minuto seguinte, quando Gerson perdeu a bola na intermediária para Edu, que entrou na área e bateu na saída de Matheus Cunha. A bola tocou no goleiro e foi para escanteio.

Se o primeiro tempo foi movimentado, o segundo começou em alta velocidade. O Coritiba fez um gol relâmpago, aos 33 segundos, deixando o placar igual: 2 a 2. Jemerson cruzou da esquerda, a bola quicou e enganou Fabrício Bruno, já na pequena área, sobrando para Edu só empurrar para as redes.

A esperada reação do Flamengo não aconteceu, porque o time diminuiu muito o ritmo, com lentidão na saída de bola e sem a opção de Bruno Henrique, que recebeu marcação especial por parte do Coritiba.

Jorge Sampaoli ensaiou soltar um pouco mais seu time com a entrada de Everton Ribeiro na vaga do volante Victor Hugo e de colocar Luiz Araújo no lugar de Gabigol. Somente aos 36 minutos é que o técnico colocou Pedro em campo no lugar de Bruno Henrique, já com visíveis sinais de cansaço.

Sem sofrer pressão, o Coritiba viu a chance de buscar o gol da vitória, na base da rápida troca de passes e dos levantamentos na área. Duas ou três vezes deu susto à defesa flamenguista, mas faltou qualidade na finalização. Mas o Flamengo não perdoou na sua única chance real, já nos acréscimos. Gerson recebeu passe sozinho na frente da área, ajeitou a bola, levantou a cabeça e soltou a bomba de pé esquerdo no ângulo do goleiro Gabriel, aos 48 minutos.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 2 X 3 FLAMENGO

CORITIBA – Gabriel; Diogo Batista (Natanael), Kuscevic, Henrique e Jamerson; Fransérgio (Matheus Bianqui), Bruno Gomes e Sebástian Gómez (Kaio César); Marcelino Moreno (Liziero), Robson e Edu (Diogo Oliveira). Técnico: Thiago Kosloski.

FLAMENGO – Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís (Ayrton Lucas); Erick Pulgar (Thiago Maia), Victor Hugo (Everton Ribeiro), Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique (Pedro) e Gabigol (Luiz Araújo). Técnico: Jorge Sampaoli.

GOLS – Robson, aos 14, Gabigol, aos 18 e Arrascaeta, aos 30 minutos do primeiro tempo. Edu, aos 33 segundos e Gerson, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Bruno Henrique, Ayrton Lucas e Gerson e (Flamengo); Robson, Kaio Cesar e Matheus Bianqui (Coritiba).

ÁRBITRO – Raphael Claus (FIFA-SP).

RENDA – R$ 1.548.530,00.





PÚBLICO – 29.527 pagantes (31.851 total).

LOCAL – Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

