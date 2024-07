Com gol olímpico, Ituano derrota Botafogo-SP e encerra jejum na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/07/2024 - 18:23 Para compartilhar:

Com direito a gol olímpico, o Ituano respirou na luta contra o rebaixamento ao vencer o Botafogo-SP por 3 a 2, neste domingo, no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Apesar de ter encerrado um jejum de seis jogos, o Ituano continua na penúltima colocação, agora com 11 pontos. Em situação um pouco menos preocupante, o Botafogo-SP perdeu uma invencibilidade de cinco partidas e estacionou nos 17 pontos, em 14º lugar.

O Ituano começou ligado e precisou de três minutos para abrir o placar. E não foi um gol qualquer. José Aldo cobrou escanteio fechado, ninguém desviou e João Carlos viu a bola entrar. Em busca do empate, o Botafogo-SP assustou em dois lances seguidos. Douglas Baggio parou em Jefferson Paulino e Alex Sandro acertou o travessão.

Diferente do Botafogo-SP, o Ituano aproveitou as oportunidades criadas e fez dois gols na sequência. Aos 26, Zé Eduardo recebeu grande passe de Salatiel e bateu na saída de João Carlos. Quatro minutos depois, o atacante desarmou Patrick Brey, viu o goleiro tricolor adiantado e bateu por cobertura, marcando mais um golaço no Novelli Júnior.

Ainda no primeiro tempo, o Botafogo-SP diminuiu. Alex Sandro chutou de fora da área e acertou o ângulo de Jefferson Paulino. O tricolor de Ribeirão Preto voltou de vez para o jogo aos três minutos da etapa final. Escanteio cobrado, Bernardo Schappo desviou e Rodrigo mandou contra o próprio gol.

Em busca do empate, o Botafogo-SP empilhou chances, mas parou em Jefferson Paulino. A pressão aumentou a partir dos 35 minutos, quando José Aldo demorou para sair ao ser substituído, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. O Ituano, porém, contou com boas defesas do goleiro para segurar a vitória.

O Ituano volta a campo no dia 15 contra o Santos, às 20 horas, na Vila Belmiro. O Botafogo-SP receberá o Amazonas no dia 12, às 21 horas, no Estádio Santa Cruz.

FICHA TÉCNICA:

ITUANO 3 X 2 BOTAFOGO-SP

ITUANO – Jefferson Paulino; Léo Oliveira (Lucas Dias), Claudinho, Marcel e Richard (Vinícius Poz); Rodrigo (Aluísio), Miquéias e José Aldo; Vinícius Paiva (Gabriel Falcão), Salatiel e Zé Eduardo (Bruno Alves). Técnico: Alberto Valentim.

BOTAFOGO-SP – João Carlos; Wallison, Fábio Sanches (Matheus Costa), Bernardo Schappo e Jean Victor (Rafael); João Costa (Leandro Pereira), Carlos Manuel (Fillipe Soutto), Gustavo Bochecha, Douglas Baggio (William) e Patrick Brey; Alex Sandro. Técnico: Paulo Gomes.

GOLS – José Aldo, aos 3, Zé Eduardo, aos 26 e aos 30, e Alex Sandro, aos 33 minutos do primeiro tempo. Rodrigo (contra), aos 3 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Léo Oliveira e Salatiel (Ituano); João Costa, Wallison e Fillipe Soutto (Botafogo-SP).

CARTÃO VERMELHO – José Aldo (Ituano).

ÁRBITRO – Kleber Ariel Gonçalves da Silva (PR).

RENDA – R$ 17.690,00.

PÚBLICO – 1.272 pagantes.

LOCAL – Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).