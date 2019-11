Com gol nos acréscimos, Operário-PR vence Criciúma pela Série B

Em um jogo bastante intenso, porém, de poucas finalizações, o Operário-PR venceu o Criciúma por 1 a 0, com gol de Maílton aos 47 minutos do segundo tempo. O duelo foi disputado nesta terça-feira, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O resultado impulsionou o time paranaense da nona para a sétima posição, com 47 pontos, praticamente o garantindo na Série B em 2020 e até podendo sonhar com o acesso. Enquanto isso, o Criciúma continua na zona de rebaixamento, com 31 pontos, em penúltimo lugar e mais perto da Série C.

Animado com o empate por 1 a 1 com o Atlético-GO, em Goiânia, o Operário esperava confirmar a fama de bom mandante. Por isso, foi escalado por Gerson Gusmão com três atacantes. De outro lado, o time catarinense foi até o Paraná com a disposição de não perder e, pelo menos, pontuar. O experiente Roberto Cavalo armou seu time para tentar achar uma bola no contra-ataque.

No primeiro tempo, de bastante equilíbrio, quase que o time visitante se deu melhor. Aos 38 minutos, Daniel Costa fez o passe pelo alto e Léo Gamalho cabeceou forte. A bola explodiu no travessão, dando susto na torcida local.

No segundo tempo, o Operário voltou mais adiantado, praticamente deixando o visitante em seu campo defensivo. E devolveu a bola no travessão aos 12 minutos, quando Felipe Augusto chutou forte de esquerda. A bola desviou no corpo do zagueiro Derlan e explodiu no travessão.

Esta chance parece ter deixado o Criciúma mais preocupado em sofrer o gol, abandonando até mesmo alguma chance de contra-atacar. Mas o Operário tinha dificuldades nas finalizações, devido o bom sistema de marcação dos catarinenses. Aos 15 minutos, Derlan bloqueou o chute de Lucas Batatinha, mandando para escanteio.

O Operário seguiu na pressão, mas sem ameaçar o goleiro Paulo Gianezini. Sem ter como entrar na área, insistiu no jogo aéreo, com muitos “chuveirinhos” em direção à pequena área. Não funcionaram, assim como as tentativas do técnico Gerson Gusmão de deixar o time paranaense mais agressivo com as três substituições.

Aos 36 minutos, na única vez que chegou ao ataque, o Criciúma reclamou de um pênalti sobre Reis que teria sido empurrado por Rafael Chorão. A torcida local viu outra boa chance aos 37, quando Lucas Batatinha fez jogada individual pelo lado direito e cruzou rasteiro. Rafael Chorão ainda tentou completar de carrinho, mas mandou para fora.

Quando tudo parecia definido, saiu o gol. Lucas Batatinha entrou na área pelo lado esquerdo e fez o passe para a direita, onde estava Mailton. O lateral ajeitou e bateu forte e no alto, fazendo o gol da vitória aos 47. Valeu pela persistência.

No fim de semana, já pela 34.ª rodada, o Operário vai enfrentar o Vila Nova, sexta-feira, às 20h30, em Goiânia. O Criciúma também jogará longe de sua torcida e no sábado a partir das 16h30 contra o Sport, no Recife.

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR 1 X 0 CRICIÚMA

OPERÁRIO-PR – Rodrigo Viana; Maílton, Alisson, Rodrigo e Peixoto; Jardel (Rafael Chorão), Índio e Marcelo; Jean Carlo (Uilliam), Lucas Batatinha e Felipe Augusto (Schumacher). Técnico: Gerson Gusmão.

CRICIÚMA – Paulo Gianezini; Carlos Eduardo (Adilson Goiano), Derlan, Sandro e Marlon; Jean Mangabeira, Liel (Reis), Eduardo e Daniel Costa; Luquinha (Reinaldo) e Léo Ramalho. Técnico: Roberto Cavalo.

GOL – Maílton, aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Rodrigo Batista Raposo (DF)

CARTÕES AMARELOS – Jean Mangabeira, Eduardo e Derlan (Criciúma).

RENDA – R$ 37.755,00.

PÚBLICO – 3.548 pagantes (4.120 total).

LOCAL – Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).