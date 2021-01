Com gol nos acréscimos, Operário-PR vence Confiança de virada na Série B

Apenas jogando para garantir sua presença no Campeonato Brasileiro da Série B da temporada 2021, o Operário venceu o Confiança, por 2 a 1, de virada, nesta segunda-feira, pela 34.ª rodada. O gol do triunfo foi marcado pelo zagueiro Reniê aos 48 minutos do segundo tempo.

Com isso, o time paranaense chegou aos 48 pontos, em oitavo lugar. Está, assim, a dois de igualar a campanha da temporada 2019. Enquanto isso, o Confiança segue com 42 pontos, em 14.º lugar, ainda correndo chances remotas de rebaixamento.

Após perder para o CRB, por 1 a 0, o Confiança ficou obrigação de vencer e começou tentando tomar as iniciativas ofensivas. Na pressão, conseguiu abrir o placar. Após lançamento longo do goleiro Rafael Santos, Reis pegou a bola quase na linha de fundo e fez o passe para trás. Iago recebeu, passou entre dois adversários e chutou rasteiro entre as pernas do goleiro Martin Rodríguez aos sete minutos.

O Operário logo equilibrou as ações em campo e também ameaçou no ataque. Aos 27 minutos, Marcelo cobrou escanteio em curva e quase marcou olímpico. A bola explodiu no travessão. Aos 35, após levantamento do lado direito, o atacante Ricardo Bueno deu um leve toque de cabeça e a bola tirou tinta da trave.

Se o time visitante já terminou o primeiro tempo melhor, também iniciou a etapa final em melhores condições. Tanto que empatou aos oito minutos. Marcelo cobrou escanteio bem alto e Ricardo Bueno apareceu na segunda trave para cabecear no canto esquerdo do goleiro.

A partir daí, as melhores chances foram do Confiança. Aos 18 minutos, Reis cabeceou e quase marcou não fosse a grande defesa de Martin Rodríguez. Aos 36, Iago desceu sozinho pelo lado esquerdo da área e chutou sem ângulo por cima.

Na parte final do jogo, o Operário já estava preocupado em manter o empate. Tanto que o zagueiro Reniê entrou no lugar do atacante Rafael Oller. Mas coube ao zagueiro definir o placar aos 48 minutos. Após escanteio, ele ajeitou a bola e bateu colocado no ângulo. Um belo gol, típico de atacante, muito festejado.

Na 35.ª rodada, o Confiança vai visitar o lanterna Oeste no sábado, às 16 horas, na Arena Barueri. O Operário já volta a campo na próxima quinta-feira, quando vai receber em Ponta Grossa o CRB.

FICHA TÉCNICA

CONFIANÇA 1 X 2 OPERÁRIO-PR

CONFIANÇA – Rafael Santos; Thiago Ennes, Luan, Nirley e Djalma Silva; Jeferson Lima, Amaral (Madison) e Rafael Vila (Ari Moura); Reis, Renan Gorne (André Moritz) e Iago. Técnico: Daniel Paulista.

OPERÁRIO-PR – Martín Rodríguez; Alex Silva, Bonfim, Ricardo Silva e Fabiano; Leandro Vilela (Jorge Jimenez), Marcelo (Jean Carlo) e Pedro Ken (Rafael Chorão); Maranhão (Thomaz), Ricardo Bueno e Rafael Oller (Reniê). Técnico: Matheus Costa.

GOLS – Iago, aos 7 minutos do primeiro tempo. Ricardo Bueno, aos 8, e Reniê, aos 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Jonathan Antero Silva (RO).

CARTÕES AMARELOS – Madison, Rafael Vila e Renan Gorne (Confiança). Leandro Vilela, Pedro Ken e Rafael Oller (Operário).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL Estádio Batistão, em Aracaju (SE).

Veja também