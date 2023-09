Com gol nos acréscimos, Fluminense derrota Fortaleza em Volta Redonda

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/09/2023 - 18:23 Compartilhe

Com uma destacada atuação do goleiro Fábio e com um gol marcado aos 46 minutos do segundo tempo por Diogo Barbosa, o Fluminense venceu o Fortaleza por 1 a 0, neste domingo, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Cássio e Weverton são decisivos e Corinthians e Palmeiras empatam sem gols em Itaquera

Depois da classificação para a semifinal da Copa Libertadores ao vencer o Olímpia por 3 a 1 na última quinta-feira, o Fluminense não fez uma grande partida, muito em função do gramado ruim e da sua pouca produção ofensiva. No segundo tempo, Fábio, com três providenciais defesas, salvou o Fluminense, que marcou nos acréscimos para confirmar o bom momento na temporada.

Com a vitória, o Fluminense é quinto colocado, com 38 pontos. O Fortaleza, que teve sua sequência de cinco vitórias consecutivas interrompida, é o oitavo, com 32.

O técnico Fernando Diniz se despede momentaneamente do time carioca, já que estreia no comando da seleção brasileira na próxima sexta-feira, contra a Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A partida acontece no Mangueirão, em Belém (PA), às 21h45.

Apesar de movimentado, o primeiro tempo foi muito fraco tecnicamente e com poucas chances de gols. Os dois times abusaram das faltas. A melhor chance foi do Fortaleza e ocorreu aos 13 minutos. Tinga acionou Lucero, o zagueiro Felipe Melo não conseguiu cortar e o atacante dominou e girou batendo para a defesa de Fábio.

Na parte final, com mais intensidade, o Fluminense melhorou e incomodou mais o sistema defensivo do Fortaleza, porém foi pouco para ir para o intervalo na frente do marcador.

Se faltou emoção no primeiro tempo, o segundo começou movimentado. Antes dos dez minutos, Fábio evitou dois gols certos do Fortaleza. O primeiro em chute de Yago Pikachu, aos 2, e o segundo em cabeceio de Lucero, aos 8.

Sem Paulo Henrique Ganso, que não jogou devido a uma pancada no joelho esquerdo, o Fluminense encontrava dificuldade em ultrapassar o sistema defensivo e criar as jogadas ofensivas. O goleiro do Fluminense trabalhou mais uma vez aos 33 e evitou o gol do Fortaleza em chute de Machuca da entrada da área.

O time carioca tentou no final e marcou aos 46 minutos. Martinelli lançou Lima pela direita, ele cruzou, Bruno Pacheco cortou e a bola sobrou para Diogo Barbosa. Ele bateu forte rasteiro, de primeira, no canto esquerdo do goleiro do Fortaleza.

O Fluminense volta a campo, pela 23ª rodada, no dia 16, em razão da Data Fifa, e faz o clássico contra o Vasco em São Januário. O Fortaleza joga no dia 14), em casa, contra o Corinthians.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 1 X 0 FORTALEZA

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, David Braz, Felipe Melo (Martinelli) e Diogo Barbosa; André, Alexsander (Daniel) e Jhon Arias; Keno (Lima), John Kennedy (Lelê) e Cano (Léo Fernández). Técnico: Fernando Diniz.

FORTALEZA – João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison (Pedro Augusto), Pochettino (Thiago Galhardo) e Yago Pikachu (Machuca); Guilherme (Escobar) e Lucero (Romarinho). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GOL – Diogo Barbosa, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Fernando Diniz, John Kennedy, Samuel Xavier e Diogo Barbosa (Fluminense); José Welison e Brítez (Fortaleza).





ÁRBITRO – André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).

RENDA – Não disponível.

PÚBLICO – 10.035 torcedores.

LOCAL – Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

