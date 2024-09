Com gol nos acréscimos, City arranca empate contra Arsenal (2-2) e mantém liderança

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/09/2024 - 18:42 Para compartilhar:

Com um gol de John Stones aos 98 minutos de jogo o Manchester City arrancou um empate em 2 a 2 diante do Arsenal que terminou em desvantagem numérica, no duelo entre os dois principais favoritos ao título da Premier League, que ainda é liderada pelos ‘Citizens’ após esta quinta rodada.

O Arsenal do técnico espanhol Mikel Arteta jogou todo o segundo tempo com um homem a menos, depois que Leandro Trossard foi expulso nos acréscimos do primeiro tempo.

“Eles têm muita personalidade, mas nós também”, declarou o treinador do City, Pep Guardiola. “Empatamos, merecemos”, acrescentou o catalão.

Na classificação, o Manchester City ocupa a liderança com 13 pontos, à frente de Liverpool (2º, 12 pontos), Aston Villa (3º, 12 pontos) e Arsenal (4º, 11 pontos).

O Manchester City não demorou a abrir o placar por meio do norueguês Erling Haaland (9′), autor do 100º gol com a camisa do clube, o décimo nesta temporada em cinco jogos na Premier League.

O atacante, após um passe em profundidade do brasileiro Savinho, aproveitou a brecha entre Gabriel e William Saliba para bater com a ponta do pé esquerdo o goleiro espanhol David Raya, antes de comemorar o gol agitando um cachecol do clube.

– Preocupação com Rodri –

O jovem Riccardo Calafiori, recém contratado e titular pela primeira vez na Premier League, empatou com um excelente chute (22′), e o brasileiro Gabriel Magalhães colocou os ‘Gunners’ na frente de cabeça, após um escanteio cobrado por Bukayo Saka quase no intervalo (45’+1).

A alegria dos ‘Citizens’ após o gol de Stones contrastou com a preocupação em relação ao meia espanhol Rodri, que pode ter lesionado o joelho direito, depois de pisar de mau jeito no gramado aos 16 minutos e deixar o campo sentindo muita dor.

O goleiro Raya, que havia se agigantado diante de Haaland (59′) e Josko Gvardiol (62′ e 87′), não pôde fazer nada no último cartucho do time da casa, um escanteio curto em que a bola acabou, após uma rebatida, nos pés de Stones, que não perdoou da pequena área.

“Quando você sobreviveu tantos minutos, sofrer um gol no último, porque tivemos que jogar 97 minutos, e depois 99 (com acréscimo nos acréscimos) é muito decepcionante”, lamentou Arteta. “Mas, ao mesmo tempo, posso ficar orgulhoso deles e da forma como lutaram hoje”.

O Arsenal leva, como na temporada passada, um ponto do Etihad, onde os donos da casa não perdem no campeonato inglês desde novembro de 2022.

– Brighton e Forest empatam –

Também neste domingo o Nottingham Forest arrancou um empate (2-2) fora de casa contra o Brighton no Amex Stadium.

Chris Wood abriu o placar de pênalti para os visitantes mas Jack Hinshelwood (42′) e Danny Welbeck (45′) viraram ainda no primeiro tempo.

O atacante paraguaio Ramon Sosa, recém contratado, saiu do banco e marcou o gol de empate aproveitando uma falha defensiva dos ‘Seagulls’ quando faltavam 20 minutos para o fim da partida (70′).

O Forest terminou a partida com 10 homens depois que o capitão Morgan Gibbs-White recebeu o segundo cartão amarelo no final do jogo por uma entrada violenta em João Pedro, com o técnico do Forest, Nuno Espírito Santo, e o treinador do Brighton, Fabian Hurzeler, também sendo expulsos.

Com este resultado os dois times permanecem invictos há cinco desta nova temporada, com o Brighton na sétima colocação, uma acima do Forest na tabela.

— Resultados da 5ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Sábado:

West Ham – Chelsea 0 – 3

Liverpool – AFC Bournemouth 3 – 0

Southampton – Ipswich Town 1 – 1

Leicester – Everton 1 – 1

Tottenham – Brentford 3 – 1

Fulham – Newcastle 3 – 1

Aston Villa – Wolverhampton 3 – 1

Crystal Palace – Manchester United 0 – 0

– Domingo:

Brighton – Nottingham 2 – 2

Manchester City – Arsenal 2 – 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 13 5 4 1 0 13 5 8

2. Liverpool 12 5 4 0 1 10 1 9

3. Aston Villa 12 5 4 0 1 10 7 3

4. Arsenal 11 5 3 2 0 8 3 5

5. Chelsea 10 5 3 1 1 11 5 6

6. Newcastle 10 5 3 1 1 7 6 1

7. Brighton 9 5 2 3 0 8 4 4

8. Nottingham 9 5 2 3 0 6 4 2

9. Fulham 8 5 2 2 1 7 5 2

10. Tottenham 7 5 2 1 2 9 5 4

11. Manchester United 7 5 2 1 2 5 5 0

12. Brentford 6 5 2 0 3 7 9 -2

13. AFC Bournemouth 5 5 1 2 2 5 8 -3

14. West Ham 4 5 1 1 3 5 9 -4

15. Leicester 3 5 0 3 2 6 8 -2

16. Crystal Palace 3 5 0 3 2 4 7 -3

17. Ipswich Town 3 5 0 3 2 3 8 -5

18. Southampton 1 5 0 1 4 2 9 -7

19. Everton 1 5 0 1 4 5 14 -9

. Wolverhampton 1 5 0 1 4 5 14 -9

