Com gol nos acréscimos, Brasil de Pelotas vence e afunda São Bento na Série B

O São Bento ia arrancando um importante empate com o Brasil de Pelotas até os 51 minutos do segundo tempo, na noite desta terça-feira. Até que sofreu o gol de Rodrigo Alves e perdeu para o time gaúcho por 2 a 1, no estádio Bento Freitas, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A derrota deixa o São Bento na penúltima colocação, com 16 pontos, três a mais que o lanterna Guarani, e um a menos que o Vitória, primeiro fora da zona de rebaixamento. Já o Brasil de Pelotas respirou e subiu para o meio da tabela, com 21.

Diante do seu torcedor, o Brasil de Pelotas criou boas chances com Rafael Grampola e Diogo Oliveira antes de abrir o placar aos 30 minutos. Murilo Rangel pegou rebote de primeira e Joílson evitou o gol em cima da linha com o braço. O zagueiro foi expulso e viu Grampola converter o pênalti.

Com um homem a mais, o Brasil de Pelotas passou a controlar a partida e quase ampliou em chute de Carlos Jatobá. Nos acréscimos, Fábio Bahia ficou com a sobra dentro da área e finalizou na rede pelo lado de fora, quase empatando para o São Bento.

O Brasil de Pelotas perdeu uma boa oportunidade com Rafael Grampola logo aos dois minutos e foi castigado aos oito, quando Zé Roberto ajeitou para Rodolfo finalizar de primeira e deixar tudo igual para o São Bento. Depois disso, o time gaúcho fez uma blitz sobre o adversário.

Já nos acréscimos, os jogadores do São Bento reclamaram de um pênalti em cima de Guilherme Romão e, aos 51 minutos, Rodrigo Alves aproveitou sobra, dominou no peito e mandou no cantinho de Gabriel Félix. A vitória do Brasil de Pelotas gerou muita revolta do time paulista, que foi reclamar com a arbitragem após o apito final.

O Brasil de Pelotas volta a campo na sexta-feira, contra o Atlético-GO, às 19h15, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), enquanto o São Bento enfrenta o Londrina, às 16h30 do sábado, no Estádio do Café, em Londrina. Os jogos são válidos pela 18ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

BRASIL DE PELOTAS 2 x 1 SÃO BENTO

BRASIL DE PELOTAS – Carlos Eduardo; Ricardo Luz, Leandro Camilo, Bruno Aguiar e Ednei; Leandro Leite, Carlos Jatobá (Rodrigo Alves), Diogo Oliveira, Murilo Rangel (Daniel Cruz) e Cristian (Branquinho); Rafael Grampola. Técnico: Bolívar.

SÃO BENTO – Gabriel Félix; Pablo, Wesley, Joílson e Mansur; Fábio Bahia, Vinícius Kiss e Rodolfo; Minho (Elton), Paulinho Bóia (Guilherme Romão) e Zé Roberto (Dudu Vieira). Técnico: Doriva.

GOLS – Rafael Grampola (pênalti), aos 30 minutos do primeiro tempo. Rodolfo, aos oito, e Rodrigo Alves aos 51 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Ricardo Luz (Brasil de Pelotas); Elton e Rodolfo (São Bento).

CARTÃO VERMELHO Joílson (São Bento).

ÁRBITRO – Ramon Abatti Abel (SC).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).