Com gol no último minuto, Lazio e Juve empatam em 1 a 1

ROMA, 8 NOV (ANSA) – Em um jogo que parecia definido a favor da Juventus, a Lazio correu atrás e conseguiu evitar a derrota no último minuto da partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Italiano neste domingo (8). Se o empate em 1 a 1 teve gosto amargo para a Velha Senhora, o time da capital italiana comemorou bastante.

O primeiro gol da partida foi marcado por Cristiano Ronaldo, logo aos 15 minutos da etapa inicial. Com isso, o craque português conseguiu marcar seu 33º tento em 33 partidas na temporada – mantendo a alta performance mesmo aos 35 anos.

Porém, a alegria dos visitantes no Estádio Olímpico acabou aos 50 minutos do segundo tempo – e não pelo quase fim da partida.

Caicedo, após uma boa jogada de Correa, marcou o gol que salvou os donos da casa de uma derrota.

Com o resultado, a Juve perdeu a chance de se aproximar do líder Milan – que ainda joga hoje contra o Hellas Verona. A Velha Senhora está com 13 pontos, na terceira colocação, três atrás do time de Milão (16) e dois atrás do Sassuolo. Já a Lazio foi para a nona colocação, com 11 pontos. (ANSA).

