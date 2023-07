Com gol no último minuto, Colômbia surpreende e vence Alemanha (2-1) na Copa feminina

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/07/2023 - 10:17 Compartilhe

A Colômbia conseguiu uma vitória histórica sobre a bicampeã mundial e favorita Alemanha por 2 a 1 neste domingo (30), em Sydney, com um gol no último minuto, e encaminhou sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo feminina.

Linda Caicedo abriu o placar em bela jogada individual (52′) e a artilheira alemã Alexandra Popp empatou de pênalti na reta final (89′).

Mas a lateral Manuela Vanegas fez nos acréscimos (90’+7) o gol da vitória colombiana cabeceando firme para as redes após cobrança de escanteio pela direita.

Com este resultado, somado à também surpreendente vitória do Marrocos sobre a Coreia do Sul por 1 a 0, a definição do Grupo H ficou para a última rodada da primeira fase.

A Colômbia, que lidera a chave com 6 pontos, se classifica desde que não perca por uma diferença de quatro gols para o time marroquino, que tem os mesmos 3 pontos da Alemanha. As alemãs, por sua vez, dependem de uma vitória simples sobre a Coreia, virtualmente eliminada.

Marrocos foi protagonista da outra grande surpresa do dia. Estreante em Mundiais, o time comandado pelo técnico francês Reynald Pedros conseguiu sua primeira vitória na história do torneio.

Derrotadas pelas alemãs por 6 a 0 na primeira rodada, as marroquinas venceram a Coreia do Sul neste domingo por 1 a 0, graças a um gol de cabeça de Ibtissam Jraidi (6′).

A terceira rodada do Grupo H acontece na próxima quinta-feira, com Marrocos enfrentando a Colômbia e a Alemanha encarando a Coreia do Sul.

mas/mcd/cb

