Com gol no último minuto, Atlético-GO arranca empate contra o Mirassol pela Série B

O Atlético-GO lutou até o fim para buscar o empate contra o Mirassol por 2 a 2, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Nesta quarta-feira, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o time goiano ficou duas vezes atrás do placar e chegou ao gol de empate aos 54 minutos do segundo tempo. Foi o primeiro confronto entre os clubes na história.

Rebaixado da elite, o Atlético-GO começou a temporada como um dos favoritos, até mesmo pelo título goiano, porém, soma apenas 27 pontos. Enquanto o Mirassol, campeão da Série C, tem 28 pontos.

O duelo começou calmo, com as duas equipes se estudando e logo com sete minutos, no primeiro ataque, o Mirassol já mostrou eficiência e abriu o placar. Após bate e rebate, a bola sobrou para Gabriel, que bateu com estilo, no ângulo direito. O time goiano reclamou que a bola havia saído antes do cruzamento de Chico Kim, porém sem nenhuma imagem conclusiva, a decisão de campo foi mantida e o gol confirmado.

O Atlético-GO correu atrás do prejuízo e se impôs em campo. Os donos da casa possuem mais volume, mas a mira dos atacantes não estava calibrada, errando muito na hora da conclusão. Já o Mirassol, ficou na defensiva e explorou bem os espaços nos contra-ataques, porém, não conseguiu aumentar a vantagem ainda na primeira etapa.

Na volta do intervalo, o roteiro se repetiu, só que desta vez com o Atlético-GO sendo mais eficiente. Com seis minutos, Rhaldney apareceu na área, fintou a marcação e contou com um desvio na defesa para empatar a partida.

A alegria goiana durou pouco tempo. Novamente mostrando boa pontaria, o Mirassol voltou a ficar em vantagem aos 15 minutos, com Negueba completando, de primeira, o cruzamento que veio da esquerdo com Danielzinho.

Por pouco, os visitantes não aumentaram a vantagem, no entanto, o chute de Chico Kim parou na trave de Ronaldo. O Atlético-GO também ficou no quase. Heron chegou até balançar as redes, mas estava em posição irregular. O Atlético-GO pressionava o Mirassol, mas insistia na bola aérea. Quando tentou pelo chão, chegou ao empate no último minuto. Airton foi até o fundo, cruzou rasteiro e Shaylon finalizou forte para empatar a partida, aos 54 minutos do segundo tempo.

Fechando o primeiro turno da Série B, o Mirassol entra em campo no sábado, quando recebe o Tombense, às 15h30, no José de Campos Maia. Já o Atlético-GO atua às 11h00 do domingo, contra o Guarani, fora de casa, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 2 X 2 MIRASSOL

ATLÉTICO-GO – Ronaldo; Rodrigo Soares (Emerson Santos), Alix Vinicius (Lucas Gazal), Heron e Jefferson; Rhaldney, Matheus Sales (Léo Pereira) e Shaylon; Kelvin (Airton), Luiz Fernando e Gustavo Coutinho (Daniel). Técnico: Anderson Gomes.

MIRASSOL – Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Luiz Otávio e Manoel; Yuri Lima (Leandro Vilela), Danielzinho (Rodrigo Sam), Negueba, Gabriel (Fernandinho) e Chico Kim (Cedric); Zé Roberto (Cristian). Técnico: Mozart.

GOLS – Gabriel, aos sete minutos do primeiro tempo. Rhaldney, aos seis, Negueba, aos 15, Shaylon aos 54 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Luiz Fernando e Lucas Gazal (Atlético-GO). Zé Roberto e Leandro Vilela (Mirassol).

ÁRBITRO – Arthur Gomes Rabelo (ES).

RENDA – R$ 69.210,00.

PÚBLICO – 7.296 total.





LOCAL – Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

