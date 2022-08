Com gol no último lance, Athletico-PR vence o Atlético-MG no Mineirão

Parceria Lance & IstoÉ 07/08/2022 - 21:01 Compartilhe

E segue o calvário do Atlético-MG. Neste domingo, o Galo foi derrotado diante do Athletico-PR, pelo placar de 3 a 2. Igor Rabello e Pavón marcaram para o Alvinegro, Vitor Roque (2x) e Canobbio decretaram o triunfo paranaense no Mineirão.

É o resultado dos sonhos para equipe rubro-negra, que conseguiu três pontos fora de casa. Já os alvinegros, chegam ao quarto jogo sem vencer, e veem o Palmeiras cada vez mais distante.

DESTAQUES DAS EQUIPES:

Pensando na Libertadores, Cuca e Felipão optaram por times mesclados. O destaque do mandante, certamente, fica por conta de Nacho Fernández, autor da assistência no primeiro gol. No Athletico, Vitor Roque teve estrela para marcar duas vezes, e Canobbio, atacante uruguaio, não desperdiçou a chance no último lance.

E MAIS:

PRÓXIMOS COMPROMISSOS:

Agora, ambas as equipes voltam seus pensamentos para a Copa Libertadores. Enquanto o Atlético-MG enfrenta o Palmeiras, na quarta-feira, no Allianz Parque, o Athletico-PR também visita o Estudiantes, na Argentina.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA:

ATLÉTICO-MG 2×3 ATHLETICO-PR

Data: 07/08/2022 (domingo)

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro e Thiaggo Americano Labes (ambos de SC)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartões amarelos: Allan (CAM), Pedrinho (CAP), Canobbio (CAP).

Cartões vermelhos:

Gols marcados: Igor Rabello, aos 30’/1ºT (1-0), Vitor Roque, aos 01’/2ºT (1-1), Pavón, aos 09’/2ºT (2-1), Vitor Roque, aos 11’/2ºT (2-2), Canobbio, aos 51’/2ºT (2-3)

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Guga, Nathan Silva, Igor Rabello e Dodô (Jair, aos 18’/2ºT); Allan, Nacho Fernández e Pedrinho (Rubens-intervalo); Eduardo Vargas (Keno, aos 19’/2ºT), Pavón (Alan Kardec, aos 39’/2ºT) e Eduardo Sasha (Hulk, aos 26’/2ºT).

ATHLETICO-PR (Técnico: Felipão)

Bento; Orejuela (Khelvin, aos 21’/2ºT), Matheus Felipe, Nico e Pedrinho; Erick, Alex Santana e Vitor Bueno (Léo Cittadini, aos 35’/2ºT); Rômulo (Pedro Henrique, aos 41’/2ºT), Vitinho (Cuello, aos 35’/2ºT) e Vitor Roque (Canobbio, aos 21’/2ºT).

E MAIS:

E MAIS: