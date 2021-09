Com gol no início, Londrina vence duelo direto contra o Vitória e deixa a degola

Com um gol logo no primeiro minuto de jogo marcado pelo atacante Marcelinho, o Londrina conseguiu uma importante vitória na luta contra a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B. Neste sábado, em um duelo direto, recebeu e venceu o Vitória pelo placar de 1 a 0, no estádio do Café, em Londrina (PR), e além de embalar o segundo triunfo seguido, conseguiu enfim sair da degola.

Com o bom resultado conquistado diante de 276 torcedores que marcaram o retorno das pessoas nas arquibancadas do estádio, o Londrina chegou aos 27 pontos e terminará a rodada fora da zona de rebaixamento, independente dos demais resultados. Já o Vitória segue amargando a degola, na 18.ª colocação com 25. O time baiano não sabe o que é vencer há quatro jogos.

A partida começou a todo vapor com o Londrina abrindo o placar logo no primeiro minuto. Depois de uma jogada trabalhada pela esquerda, Danilo deu um passe açucarado para Marcelinho chegar chutando, mas na primeira tentativa foi travado pelo zagueiro Mateus Moraes. No rebote, porém, ele encheu o pé e mandou a bola para o fundo das redes, sem chances para o goleiro Lucas Arcanjo, que só olhou a bola entrar.

Depois do susto, o Vitória teve dificuldades para se encontrar em campo e só foi acordar depois dos 25 minutos, tendo três boas chances para deixar tudo igual no placar.

Na volta do intervalo, o ritmo do duelo caiu bastante e os dois times tinham dificuldades para chegar com perigo ao gol adversário. Tanto que a primeira chance de perigo do segundo tempo só foi acontecer aos 25 minutos, quando após um bate rebate na área, Wallace chutou firme, mas Marcondes tirou a bola em cima da linha, salvando o que seria o gol de empate do Vitória.

Minutos depois, aos 29, foi a vez de Marcinho ter sua chance de deixar tudo igual, mas depois de receber um lançamento logo, ele acabou cabeceando para fora. Do outro lado, o Londrina se fechou na defesa e pouco se arriscou no setor ofensivo. E, desta forma seguiu até o fim do jogo.

Os dois times voltam a campo neste meio de semana para a disputa da 27.ª rodada. Nesta terça-feira, o Londrina visita o Avaí, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, às 16 horas. Na quarta, o Vitória recebe o Botafogo no estádio Barradão, em Salvador, às 21h30.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 1 x 0 VITÓRIA

LONDRINA – Dalton; Matheus Bianqui, Marcondes Junior, Lucas Costa e Felipe Vieira; Jean Henrique, Jhonny Lucas (João Paulo) e Danilo (Marcelo Freitas); Marcelinho (Gegê), Luiz Henrique (Caprini) e Júnior Pirambu (Roberto). Técnico: Márcio Fernandes.

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Van (Raul Prata), Mateus Moraes, Wallace e Roberto (Renan Luís); Pablo Siles, Guilherme Rend (Manoel), Caíque Souza (Alisson Santos) e Fernando Neto; Samuel (David) e Marcinho.

Técnico: Wagner Lopes.

GOL – Marcelinho, a 1 minuto do primeiro tempo.







CARTÕES AMARELOS – Júnior Pirambu, Jean Henrique e Luiz Henrique (Londrina); Fernando Neto e Marcinho (Vitória).

ÁRBITRO – Zandick Gondim Alves Junior (RN).

RENDA – R$ 12.972,00.

PÚBLICO – 276 pagantes.

LOCAL – Estádio do Café, em Londrina (PR).

