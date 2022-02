Com gol no fim, União Frederiquense vence Juventude pelo Campeonato Gaúcho Com a vitória, o União saiu da zona de rebaixamento e jogou o Juventude para zona da degola

Pela 4ª rodada do Campeonato Gaúcho, na Arena União, em Frederico Westphalen, com gol no último minuto, o União Frederiquense venceu o Juventude pelo placar de 2 a 1 e jogou o rival para zona de rebaixamento. O União abriu o marcador com Joãozinho ainda na primeira etapa. O Juventude empatou com Capixaba após o intervalo. Só que no último minuto da partida, Mazinho converteu um pênalti e decretou a vitória para o União.

Na próxima rodada, o União Frederiquense enfrenta o São Luiz, no estádio 19 de Outubro, na cidade de Ijuí, dia 09 de fevereiro. Já o Juventude pega o Ypiranga-RS, no Alfredo Jaconi, Caxias do Sul, dia 10 de fevereiro.

O JOGO

PRIMEIRO TEMPO

JUVENTUDE ASSUSTA, MAS UNIÃO É MAIS PERIGOSO

O jogo começou equilibrado, mas quem assustou primeiro foi o Juventude. O Goleiro Luís Cetin salvou o União. União que logo tomou o comando da partida e criou algumas oportunidades e foi muito perigoso.

UNIÃO ABRE O PLACAR

O gol do União Frederiquense estava cada vez mais maduro e surgiu aos 41. Após uma bola longa, a defesa do Juventude bobeou e a bola sobrou para Eliomar. Ele passou para Joãozinho, que não titubeou e fez: 1 a 0.

SEGUNDO TEMPO

JUVENTUDE VOLTA PRESSIONANDO E EMPATA A PARTIDA

O Juventude voltou do intervalo determinado a empatar o jogo. Com um minuto do segundo tempo, Vitor Gabriel quase fez, mas o goleiro Luís Cetin se esticou todo para salvar o União Frederiquense.

Só que aos 8 minutos o gol saiu. Danilo Boza faz jogada dentro da área. A defesa do União Frederiquense não afastou o perigo e a bola acabou sobrando para o atacante Capixaba. Esperto, ele aproveitou bateu para empatar: 1 a 1.

UNIÃO NÃO CRIA, MAS JUVENTUDE NÃO APROVEITA

Após o empate, o União acabou sentindo o gol e perdendo o poder ofensivo. Só que o Juventude, apesar de ter ficado muito mais tempo com a bola, também não conseguiu aproveitar para virar a partida.

DE PÊNALTI, UNIÃO VENCE NO “APAGAR DAS LUZES”

Quando tudo indicava que a partida terminaria empatada, o União resolveu dar uma última cartada. Em jogada individual, Marquinhos invadiu a área e sofreu pênalti cometido pelo jogador Moraes. Mazinho bateu e decretou a vitória do União: 2 a 1.

