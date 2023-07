Com gol no fim, Tombense vira diante do CRB e vence 2ª seguida na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/07/2023 - 20:40 Compartilhe

Com emoção até o fim, o Tombense segue reagindo na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira, recebeu o CRB e, após sair atrás do placar, venceu por 2 a 1, com dois gols de Zé Vitor, um deles já no fim do segundo tempo. A partida, válida pela 18ª rodada, penúltima do primeiro turno, foi realizada no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG).

Esta foi a primeira vez que o Tombense conquistou duas vitórias seguidas na competição. O time já vinha de vitória por 1 a 0 diante da Ponte Preta, fora de casa. Assim, chegou a 18 pontos, em 18º lugar, uma posição acima da zona de rebaixamento.

O CRB, por outro lado, já tinha sido derrotado pela Chapecoense, por 2 a 1, fora de casa, e permanece com 21 pontos, na zona intermediária da tabela. O time, porém, tem um jogo a menos, pois o duelo com o Avaí, pela rodada passada, foi adiado. O time catarinense não conseguiu viajar devido às condições climáticas.

Mesmo fora de casa, o CRB foi para o ataque com finalizações de João Paulo e Juninho Valoura, mas sem perigo. O Tombense reclamou de pênalti após João Pedro cair dentro da área. O árbitro foi chamado pelo VAR, reviu o lance, mas manteve a decisão de campo, sem marcar a falta.

O CRB quase abriu o placar em lance de bola parada. Renato cobrou falta colocado e acertou o travessão. Depois, Lucas Lima desviou cruzamento e exigiu grande defesa de Felipe Garcia. O Tombense respondeu com Fernandão. Após bom passe de Keké, ele dominou na área, mas chutou mal.

Os gols ficaram mesmo apenas para o segundo tempo. Aos 12 minutos, após cruzamento da direita, Lucas Lima furou, mas Anselmo Ramon apareceu para completar e marcar para o CRB. A vantagem, porém, não durou muito. Aos 23, Egídio cobrou falta da direita e Zé Vitor subiu alto para empatar de cabeça.

A partida seguiu bem disputada e tudo indicava o empate por 1 a 1. Mas o Tombense não desistiu e marcou o gol da vitória aos 43, novamente com a dupla Egídio e Zé Vitor. O lateral cobrou escanteio no lado direito e o zagueiro testou firme para garantir os três pontos ao time mineiro.

O CRB já volta a campo na sexta-feira, às 19h, quando recebe a Ponte Preta no Rei Pelé, em Maceió (AL). No sábado, às 15h30, o Tombense duela com o Mirassol no José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

FICHA TÉCNICA

TOMBENSE 2 X 1 CRB

TOMBENSE – Felipe Garcia; Pedro Costa (Kevin), Augusto, Zé Vitor e Egídio; Bruno Silva, Pierre (Jaderson) e João Pedro; Marcelinho, Fernandão (Kleiton) e Keké (Alexandre Jesus). Técnico: João Burse.

CRB – Diogo Silva; Hereda, Saimon, Anderson Conceição e Edimar (Matheus Ribeiro); Falcão, Juninho Valoura (Auremir), Lucas Lima (Rômulo) e João Paulo; Renato (Bruno Silva) e Anselmo Ramon (Hyuri). Técnico: Daniel Paulista.

GOLS – Anselmo Ramon, aos 13, e Zé Vitor, aos 23 e aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Egídio e Fernandão (Tombense). Anderson Conceição e Juninho Valoura (CRB).

ÁRBITRO – Thiago Luis Scarascati (SP).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG).





