Com gol no fim, Porto vence Arsenal (1-0) na ida das oitavas da Champiopns

O Porto abriu vantagem nas oitavas de final da Liga dos Campeões ao derrotar o Arsenal no jogo de ida por 1 a 0 nesta quarta-feira (21), no estádio do Dragão, com um gol no fim do brasileiro Galeno.

Em um duelo muito tático e pouco atrativo, as melhores chances foram criadas pelo time português, cuja persistência foi recompensada nos acréscimos do segundo tempo, quando Galeno balançou a rede batendo colocado da entrada da área (90’+4).

“O freio de mão estava meio puxado. Foi falta de experiência?”, perguntou o ex-zagueiro dos ‘Gunners’ Martin Keown, em comentário para a TNT Sports.

Contra um Arsenal em alta no Campeonato Inglês, mas que não fica entre os oito melhores da Champions desde 2010, o Porto mostrou paciência para conseguir a vitória e jogar pelo empate na volta, em Londres, no dia 12 de março.

Apesar de o técnico Mikel Arteta ter repetido a formação que goleou o Brighton por 5 a 0 no fim de semana, o time londrino teve um desempenho abaixo das expectativas ao longo dos 90 minutos, mas levam o confronto em aberto para a Inglaterra.

“Faltou agressividade, principalmente quanto tínhamos a bola no último terço”, analisou Arteta.

“Vamos acertar algumas coisas para atacar melhor. Podemos fazer melhor”, acrescentou o treinador.

– Persistência recompensada –

O Porto, que teve cinco jogadores brasileiros no time titular (Otávio, Wendell, Pepê, Galeno e Evanilson), além do zagueiro naturalizado português Pepe, jogador mais velho a disputar um mata-mata de Champions (40 anos e a cinco dias de completar 41), fez por merecer o resultado positivo, mas a falta de sorte e de um pouco de força ofensiva fizeram com que o placar não saísse do zero até os minutos finais.

Galeno, que teve a melhor oportunidade do primeiro tempo, viu o goleiro David Raya ligeiramente adiantado e bateu de curva da entrada da área no canto esquerdo para marcar seu quinto gol nesta edição da Champions.

Muitos torcedores portugueses nas arquibancadas já tinham gritado gol antes da hora com a dupla chance de Galeno na primeira etapa, quando o brasileiro acertou uma bomba na trave de primeira e no rebote jogou para fora (20′).

Por sua vez, a única chance do Arsenal antes do intervalo foi uma cabeçada para fora do francês William Saliba após cobrança de escanteio (35′).

O segundo tempo manteve a tônica de um jogo pouco vistoso e a falta de chances claras de gol, até que Galeno finalmente encontrou o caminho do gol.

