Com gol no fim, Nova Iguaçu se garante no Carioca e será 1º rival do Flamengo

A última vaga na elite do Campeonato Carioca em 2021 é do Nova Iguaçu. Neste sábado, o time garantiu a participação no torneio ao terminar a fase preliminar na primeira posição graças a um empate arrancado no fim contra a Cabofriense, por 1 a 1, na partida válida pela rodada final e disputada no Laranjão.

O Nova Iguaçu, assim, se juntou aos outro 11 participantes do Campeonato Carioca: Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Boavista, Bangu, Macaé, Madureira, Portuguesa, Resende e Volta Redonda. E a sua estreia será contra o atual campeão Flamengo, em confronto marcado para o Maracanã.

Na última vez em que jogou na elite do Rio, em 2018, o Nova Iguaçu foi o 11.º colocado. Agora, o time retorna para a competição após somar 23 pontos em 10 jogos no hexagonal, realizado em turno e returno, com apenas dois de vantagem para a Cabofriense.

Coincidentemente, para a rodada final, ficou reservado o confronto decisivo. Mesmo visitante, a Cabofriense abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo com o gol marcado por Alix. Mas Gilberto, aos 49 da segunda etapa, colocou o Nova Iguaçu na elite estadual.

