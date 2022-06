Com gol no fim, Corinthians vence o Flamengo no Brasileirão Feminino Equipe paulista bateu as cariocas, na Gávea, por 2 a 1, com gols de Andreia e Grazi

Corinthians e Flamengo se enfrentaram neste sábado, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Na Gávea, as anfitriãs foram derrotadas por 2 a 1, com gols de Andreia e Grazi. Leidiane diminuiu para a equipe Rubro-Negra.





Andreia abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo. Ainda na etapa inicial, Leidiane deixou tudo igual. Contudo, nos acréscimos do segundo tempo, Grazi balançou as redes e deu a vitória ao Corinthians.

Com o resultado, o Corinthians chegou aos 27 pontos e está na terceira colocação do torneio. O Flamengo estacionou nos 18 pontos, na sexta posição do campeonato. Na próxima rodada, as paulistas pegam o Internacional, enquanto as cariocas enfrentam o Atlético-MG.

