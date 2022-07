Com gol no apagar das luzes, Criciúma arranca empate com Ponte Preta Macaca segue próximo à zona de rebaixamento

Nesta sexta-feira (15), a Ponte Preta empatou, por 1 a 1, o Criciúma. Os times se enfrentaram pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Lucca abriu o marcador para a Macaca, mas Lohan, no final, deixou tudo igual. Com o resultado, os donos da casa ficam em 7º, com 24 pontos. Já os paulistas seguem em 14º, com 19.

RELÂMPAGO + LEI DO EX!

A Ponte Preta entrou com tudo e não demorou muito para abrir o marcador. Logo aos 3, durante a sua primeira chegada, a Macaca marcou. Em bola levantada na área, após escanteio, Lucca, de cabeça, mandou para o fundo das redes.

Depois disso, o Criciúma foi com tudo, buscando a virada no placar. Marquinhos Gabriel, aos 14, quase deixou tudo igual. Aos 35, Lucca ia fazendo o segundo, mas a arbitragem marcou impedimento e anulou o tento da Macaca. O atacante voltou a assustar aos 41, mas foi para fora.

PRESSÃO!

O Criciúma voltou com tudo na segunda etapa e quase chegou ao empate. Aos 8, Marquinhos Gabriel recebeu na entrada da área e quase marcou para o Tigre. Na sequência, Caio Dantas aproveitou uma chance e também quase anotou o dele. A Ponte Preta, aos 13, respondeu com Léo Naldi, mas Gustavo se esticou e impediu. O Tigre, no final, chegou a assustar com Alexandre Tam e Fellipe Mateus. Aos 44, Lohan

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA x PONTE PRETA

Local: Heriberto Hülse, em Criciúma (PR)

Data e hora: 15/07/2022 – 19h (de Brasília)

Público total: 11.004

Renda: R$ 215.660,00

Árbitro: Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Márcio dos Santos (RN) e Luis Carlos da França Costa (RN)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Cartões amarelos: Cristovam, Kadu, Arilson, Marquinhos Gabriel e Lohan (Criciúma); Douglas Mendes e Fábio Sanches (Ponte Preta)

GOLS: Lucca, aos 3’/2°T (0-1); Lohan, aos 45’/2°T (1-1)

CRICIÚMA (Técnico: Claudio Tencati)

Gustavo; Cristovam (Thiago Alagoano, aos 0’/2°T), Rodrigo, Kadu (Zé Marcos, aos 0‘/2°T) e Marcelo Hermes (Hélder, aos 15‘/2°T); Rômulo, Arilson, Lucas Xavier (Alexandre Tam, aos 24’/2°T), Marquinhos Gabriel e Fellipe Mateus; Caio Dantas (Lohan, aos 24’/2°T).

PONTE PRETA (Técnico: Hélio dos Anjos)

Caíque França; Douglas Mendes, Fábio Sanches e Artur; Norberto (Igor Formiga, aos 0‘/2°T), Felipe Amaral (Luiz Felipe, aos 24’/2°T), Léo Naldi, Wallisson (Wesley, aos 24’/2°T) e Jean Carlos; Nicolas e Lucca (Danilo Gomes, aos 0‘/2°T).

