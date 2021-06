Com gol épico, República Tcheca derrota Escócia pela Eurocopa Patrik Schick foi o autor dos dois gols da equipe visitante em vitória na estreia da Euro. Escócia jogou bem, criou oportunidades, mas parou em Vaclik

Com direito a golaço do meio de campo, a República Tcheca conquistou grande vitória por 2 a 0 contra a Escócia fora de casa na estreia da Eurocopa. Patrik Schick foi o grande nome da partida e o autor dos dois gols da equipe visitante. Vaclik também se destacou com ótimas defesas.

LÁ E CÁ

A primeira boa oportunidade da partida surgiu aos 15 minutos da primeira etapa quando Schick recebeu passe da esquerda e finalizou de primeira para ótima defesa de Marshall. Aos 17, a Escócia respondeu com Dykes aproveitando cruzamento de Robertson e escorando a bola, mas pela linha de fundo.

DESTAQUE

Aos 31, o lateral do Liverpool quase abriu a oportunidade para a equipe mandante após ser encontrado livre pelo lado esquerdo e batendo com força para excelente intervenção de Vaclik. No final do primeiro tempo, Schick aproveitou cruzamento de Coufal pelo lado direito e abriu o marcador de cabeça para a República Tcheca.

INÍCIO ANIMADO

No primeiro minuto da segunda etapa, a República Tcheca chegou duas vezes com Schick e Darida finalizando para boas defesas de Marshall. A Escócia respondeu no ataque seguinte com Hendry recebendo passe de McTominay e mandando no travessão. Aos três, Robertson cruzou na área dos rivais e a zaga desviou contra a própria meta e Vaclik teve que salvar os visitantes.

GOLAÇO

Aos seis minutos, a República Tcheca roubou bola no campo de defesa, Schick recebeu passe e finalizou do meio de campo para marcar um gol épico. A Escócia não diminuiu o ritmo e teve duas oportunidades com Dykes dentro da área, mas o camisa nove parou duas vezes em ótimas intervenções de Vaclik.

