Com gol e assistência, Tetê brilha na vitória do Shakhtar sobre o Real Madrid na Champions League Brasileiro foi o grande destaque da vitória do time ucraniano fora de casa. Segundo jornais da Europa, o Real sinaliza com uma oferta de R$ 112 milhões pela joia de apenas 20 anos

O furacão Tetê provocou o caos na defesa do Real Madrid na tarde desta quarta-feira. O brasileiro foi o principal destaque do Shakhtar Donetsk na vitória sobre o time merengue fora de casa por 3 a 2 em jogo válido pela primeira rodada do Grupo B da Champions League. Com um primeiro tempo inspirado, o camisa 14 marcou um gol e contribuiu com duas assistências para o triunfo ucraniano na Espanha.

– Fico muito feliz por esse segundo gol na Champions League, onde só os grandes jogadores jogam, poder ajudar fazendo o gol e dando duas assistências é uma emoção muito grande, principalmente aqui em Madrid onde sabíamos da dificuldade que teríamos – disse o jogador.

A bela atuação de Tetê em Madrid começou aos 28 minutos, quando ele recebeu bom passe de Korniienko e, com categoria, bateu de canhota para vencer o goleiro Courtois. Aos 31, o atacante apareceu novamente. Após boa jogada, o camisa 14 bateu bem e obrigou o arqueiro belga a espalmar para o meio da área. Na tentativa de cortar o rebote, Varane jogou contra a própria meta. Aos 41, o brasileiro fez bela jogada, ganhou de Marcelo e deu um lindo passe de calcanhar para Solomon ampliar.

– Primeiramente gostaria de agradecer a Deus por mais uma oportunidade de disputar uma Champions League, fico muito feliz pelo gol marcado, agora o projeto é seguir trabalhando mais forte, sabemos da dificuldade que será enfrentar a Inter, eles tem uma equipe muito qualificada, mas hoje mostramos a força do nosso time e estaremos prontos para o jogo contra a Inter – destacou.

Além das participações diretas nos gols ucranianos, Tetê também obteve destaque individual e protagonizou diversos outros lances ofensivos do Shakhtar Donetsk. Principal válvula de escape dos visitantes, o brasileiro infernizou o sistema defensivo madrilenho levando bastante perigo à meta defendida por Courtois. Durante a pressão do Real Madrid no segundo tempo, o camisa 14 ainda contribuiu no posicionamento defensivo, saindo de campo como o melhor jogador da partida.

A grande atuação vem exatamente na mesma semana que Tetê chamou a atenção do Real Madrid. Segundo periódicos da Europa, o clube merengue sinaliza com uma oferta de R$ 112 milhões para comprar os direitos econômicos da joia de apenas 20 anos de idade. Nesta quarta, o técnico Zinedine Zidane pôde observar de perto todo o potencial do brasileiro, que já acumula mais de 50 jogos com a camisa do Shakhtar Donetsk, com 14 gols e 12 assistências, além de três títulos conquistados.

