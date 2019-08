Com gol do brasileiro Joelinton, Newcastle quebra longo jejum contra o Tottenham

Um gol brasileiro causou a primeira derrota do Tottenham na nova temporada do Campeonato Inglês, neste domingo. Pela terceira rodada da competição, o Newcastle arrancou a vitória na casa do time londrino por 1 a 0, em jogo decidido pelo atacante Joelinton.

Nascido na pequena cidade de Aliança (PE) e formado nas categorias de base do Sport, com rápida passagem pelo time principal do clube pernambucano, Joelinton tem 23 anos e está há quatro no futebol europeu. Após passagens por Hoffenheim (Alemanha) e Rapid Viena (Áustria), o atleta foi contratado pelo Newcastle para a temporada 2019/20. Foi o seu primeiro gol pelo futebol inglês.

Foram também os primeiros três pontos na temporada do time do norte da Inglaterra. O triunfo ainda representou a quebra de um longo jejum de 12 jogos sem sequer empatar com seis grandes times (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City e Tottenham) do futebol inglês jogando na casa do adversário. Já o Tottenham, que vinha de dois bons resultados – 3 a 1 no Aston Villa e 2 a 2, fora de casa, diante do Manchester City -, estacionou nos quatro pontos.

No jogo deste domingo no estádio do Tottenham, a posse de bola muito maior para a equipe anfitriã não resultou em muitas grandes chances no decorrer do confronto. O brasileiro Lucas Moura perdeu duas chances muito boas, uma em cada tempo. Na mais clara delas, aos 35 da etapa final, ele recebeu cruzamento na medida da direita e, livre na área, mandou por cima do travessão.

Do outro lado, o Newcastle mostrou uma eficiência que nem de longe vinha demonstrando nas primeiras duas rodadas do campeonato – perdera para Arsenal (0 a 1) e Norwich (1 a 3). Com poucas chances disponíveis, a jogada que decidiu a partida saiu aos 27 minutos do primeiro tempo. Aproveitando assistência de Christian Atsu, o pernambucano acertou o canto esquerdo na saída Lloris e sacramentou a vitória dos visitantes.

Na próxima rodada, o Tottenham vai tentar a recuperação visitando o Arsenal, no domingo. Um dia antes, o Newcastle recebe o lanterna Watford para tentar engatar a segunda vitória na competição de pontos corridos.

Em outra partida deste domingo no Inglês, jogando em casa, o Wolverhampton continuou sem vencer ao ficar no empate com o Burnley por 1 a 1.