Com gol digno de Prêmio Puskas, Botafogo-SP ganha e tira Novorizontino da ponta na Série B

O Botafogo-SP pôs fim ao seu jejum de cinco jogos sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro em grande estilo. Com um golaço digno de Prêmio Puskas, o time de Ribeirão Preto superou o Novorizontino pelo placar de 1 a 0, na noite desta terça-feira no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Guilherme Madruga foi o autor da pintura, com uma bela bicicleta de fora da área em duelo paulista válido pela 14ª rodada.

Com o triunfo, o Botafogo subiu para a sétima colocação, com 21 pontos. O time foi comandado pelo interino José Leão, enquanto espera Marcelo Chamusca para assumir o comando da equipe. Já o Novorizontino perdeu sua sequência de sete vitórias seguidas na Série B que custou a liderança para o Vila Nova, que venceu o Tombense por 1 a 0. Agora o time paulista é o segundo colocado, com 29, enquanto os goianos lideram com 30.

O duelo paulista começou morno em Novo Horizonte. Com muitos erros de passes, Novorizontino e Botafogo pouco criaram nos primeiros minutos, deixando o jogo concentrado no meio de campo. Vindo de sete vitórias seguidas, os donos da casa foram crescer na bola parada. Geovane cabeceou e Matheus Albino fez grande defesa. No lance seguinte, Ronaldo acertou o travessão do estádio Jorge Ismael.

O Botafogo sofria para chegar na área do Novorizontino, mas quando chegou, acabou abrindo o placar, com um golaço. A defesa mandante afastou parcialmente, Guilherme Madruga ganhou no alto e emendou uma bicicleta, da entrada da área, encobrindo Jordi, aos 36 minutos. Uma pintura. O Novorizontino até buscou uma reação nos acréscimos, mas parou novamente no goleiro adversário.

Na segunda etapa, o Novorizontino voltou mais ofensivo. Impondo sobre o Botafogo, os donos da casa ocuparam o campo de ataque, rondando a área adversária. Com os pés, Matheus Albino evitou o empate em chute de Ronaldo. Ao mesmo tempo que frequentava o ataque, o time deixava espaço para os contragolpes. Salatiel recebeu em profundidade, mas na hora de concluir a jogada, acabou tocando errado para Osman. Depois o atacante tentou um voleio, quase anotando um segundo golaço em Novo Horizonte.

Em busca do empate, o técnico Eduardo Baptista colocou o time para frente na reta final, com quatro atacantes em campo. Já no abafa, Douglas Baggio cabeceou e Matheus Albino defendeu com a ponta dos dedos. A pressão dos donos da casa aumentou, quando o Vila Nova abriu o placar em Goiânia contra o Tombense, resultado que tirava a equipe da liderança da Série B. No último lance, Rômulo mandou um chute forte de fora da área e Matheus Albino espalmou, garantindo o 1 a 0.

Na próxima rodada a dupla terá pela frente as equipes de Campinas. O Novorizontino tem a reedição da final do Campeonato Paulista da A2, contra a Ponte Preta, no domingo, às 20h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas. Já o Botafogo recebe o Guarani, na segunda-feira, às 20h15, no Santa Cruz, no encerramento da 15ª rodada.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 0 X 1 BOTAFOGO-SP

NOVORIZONTINO – Jordi; Adriano Martins (Léo Tocantins), César Martins e Renato; Willean Lepo, Geovane (Rômulo), Marlon (Luiz Gabriel) e Roberto; Douglas Baggio, Aylon (Jenison) e Ronaldo (Rodolfo). Técnico: Eduardo Baptista.

BOTAFOGO-SP – Matheus Albino; Thássio (Vidal), Lucas Dias, Márcio Silva e Patrick Brey; Guilherme Madruga, Mantuan e Luiz Henrique (Pedro Rodrigues); Osman (Carlos Manuel), Lucas Cardoso (Edson Carioca) e Salatiel (Lucas Oliveira). Técnico: José Leão (interino).

GOL – Guilherme Madruga, aos 36 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Marielson Alves da Silva (BA).

CARTÕES AMARELOS – Geovane, Douglas Baggio, Léo Tocantins, Aylon, Roberto e Marlon (Novorizontino); Lucas Dias, Edson Carioca e Guilherme Madruga (Botafogo).

RENDA – R$ 18.285,00.

PÚBLICO – 1.405 pagantes (1.696 presentes).

LOCAL – Estádio Jorge Ismael De Biasi, em Novo Horizonte (SP).





